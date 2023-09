Der Herbst steht vor der Tür. Daheim verkriechen? No way! Denn für einige steht ein fabelhaftes Wochenende bevor, das sie mit Sicherheit nicht so schnell vergessen werden.

Welche Sternzeichen das betrifft, erfahrt ihr hier.

Krebs

Die Krebse erleben ein aufregendes Wochenende. Eine Welle positiver Energie trägt sie, ermöglicht es ihnen, ihren Geist zu öffnen und neue Abenteuer zu erleben. Die sonst eher zurückhaltenden Krebse sollten sich auf neue Begegnungen einlassen, denn die Sterne stehen günstig für neue Kontakte. Ob auf einer Party oder bei einem romantischen Date – ihre Social Skills machen sie zum Mittelpunkt des Geschehens. Dies ist die Zeit, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen und das Wochenende in vollen Zügen zu genießen.

Widder

Der Widder, als Energiebündel, hat an diesem Wochenende die perfekte Gelegenheit, seine Energie in vollem Umfang zu nutzen. Er hat keine Angst vor spontanen Ausflügen oder aufregenden sportlichen Herausforderungen. Die Sterne schenken dem Feuerzeichen Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen. Die Freiheit, die Widder nun verspüren, treibt sie an, die Welt zu erobern, oder zumindest das Weekend in vollen Zügen zu genießen.

Waage

Für die Waagen steht das kommende Wochenende im Zeichen von Entspannung und Wohlbefinden. Die Sterne deuten darauf hin, dass es an der Zeit ist, den stressigen Alltag hinter sich zu lassen und sich ganz auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Als Meister des Ausgleichs verbringen sie ihre Tage in angenehmer Gesellschaft, umgeben von Schönheit und Kunst. Ein Besuch einer Kunstgalerie oder ein gemütliches Treffen mit Freunden steht auf dem Programm.