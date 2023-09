Sophie Turner und Joe Jonas lassen sich scheiden. Das gab das Paar erst kürzlich in einem gemeinsamen Statement bekannt. Bahnt sich jetzt etwa ein Rosenkrieg an? Medienberichten zufolge sollen sich die zwei Stars um ihre gemeinsamen Kinder streiten. Denn offenbar hindere der Sänger die Kinder der beiden daran, zu ihrer Mutter nach Großbritannien zu reisen.

Sophie reichte deshalb nun Klage ein.

Sophie Turner klagt offenbar Noch-Ehemann Joe Jonas

Sie galten als so ziemlich das coolste Paar in Hollywood: Sophie Turner und Joe Jonas. Nach nur einem Jahr Beziehung gaben die zwei 2017 ihre Verlobung bekannt. Im Jahr 2019 haben sie sich dann gleich zweimal das Ja-Wort gegeben – im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich. Doch inzwischen ist ihre Liebe erschlossen und das Paar reichte Anfang September offiziell die Scheidung ein. Doch Medienberichten zufolge scheint sich jetzt ein erbitterter Rosenkrieg anzubahnen.

Der Grund: Der „Cake by the Ocean“-Interpret soll die Töchter der beiden offenbar daran hindern, zu ihrer Mutter nach Großbritannien zu reisen. Sophie habe deshalb nun sogar eine Klage eingereicht. „Der Vater ist im Besitz der Pässe der Kinder“, heißt es in dem Gerichtsdokument, das unter anderem dem US-Magazin People vorliegt. Und weiter: „Er weigert sich, die Pässe der Mutter zurückzugeben, und er weigert sich, die Kinder mit der Mutter nach Hause nach England zu schicken.“

Schauspielerin fordert „umgehende Rückgabe“ der Kinder

Laut dem Bericht fordere Sophie Turner in der Klage, dass beide Töchter umgehend nach England zurückgebracht werden. Die Anwälte der Schauspielerin behaupten auch, dass die „unrechtmäßige Zurückhaltung“ am 20. September begann.

Wie jetzt außerdem bekannt wurde, soll die „Game of Thrones“-Darstellerin bereits rund um Weihnachten 2022 gemeinsam mit Jonas vereinbart haben, Großbritannien zu ihrer „ewigen Heimat“ zu machen. Das Paar verkaufte ihr gemeinsames Haus in Miami. Als Jonas mit seiner Band „Jonas Brothers“ auf Tour ging, entschieden sich die beiden dafür, die Kinder vorübergehend bei ihm zu lassen, heißt es in dem Bericht weiter. Denn aufgrund Sophies Dreharbeiten solle Joe tagsüber mehr Zeit als die Schauspielerin gehabt haben.

Sophie soll von Scheidung durch Medien erfahren haben

Sophie und Joe hatten vor rund zwei Wochen ihre Scheidungspläne bekannt gegeben und diese damals als „gemeinsame Entscheidung“ bezeichnet. In dem Gerichtsdokument schreibt Turner nun aber, dass sie „aus den Medien“ erfahren habe, dass Jonas die Scheidung eingereicht hatte.

Das sagt der Sänger dazu

Eine Behauptung, die der Sänger offenbar nicht einfach so stehen lassen möchte. Joe Jonas hat sich bereits zu der Klage und den Anschuldigungen geäußert. Ein Sprecher des Vaters teilte vor wenigen Stunden mit, dass Joe nach mehreren Gesprächen und mit Sophies Wissen das Scheidungsverfahren eingeläutet habe und das dortige Gericht bereits vor mehr als zwei Wochen verfügt habe, dass die Elternteile nicht mit ihren Kindern umziehen dürften.

Weiter heißt es, Joe und Sophie hätten noch am Sonntag in New York ein „freundschaftliches Treffen“ gehabt und sich nach Schilderung des Sängers darauf verständigt, als Eltern einvernehmlich vorzugehen. Dies sei nun eine „bedauerliche rechtliche Meinungsverschiedenheit“ über eine endende Ehe, heißt es in dem Statement.