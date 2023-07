Rund um den neuen „Barbie“-Film bekommt auch Ken ziemlich viel Spotlight. Denn die Performance von Ryan Gosling sorgt nicht nur für jede Menge Memes, sondern offenbar auch für einen neuen Social-Media-Trend.

Online wollen viele Frauen jetzt ihren Ken präsentieren.

„Barbie“ sorgt für Social-Media-Trends

Auch wenn der Sommer-Blockbuster den Titel „Barbie“ trägt, ihr Spielgefährte Ken kommt in dem Film auch nicht zu kurz. Denn Ryan Gosling sorgt mit seiner Sinnkrise und der Frage, ob ihm das Patriarchat denn helfen könnte, für einige absolute Highlights im Film. Ganz ehrlich: „I’m Just Ken“ steckt uns auch Tage nach dem Kinobesuch noch im Ohr und die Hoffnung auf einen dieser „I am Kenough“-Hoodies wollen wir einfach nicht aufgeben.

In den Sozialen Medien hat er aber noch einen ganz anderen Trend gestartet. Denn einige Frauen nehmen die Beschreibung von Barbies Freund als Anlass, die Kens in ihrem Leben vorzustellen. Zur Erinnerung: In dem Film erzählt Ryan Gosling ja, dass er nur „Beach Ken“ ist; er hat keine Job-Zuweisung und auch keine richtigen Qualifikationen, die seiner Puppe hinzugefügt werden. Ein ganz schön tragisches Schicksal für den Sidekick, der Wesen wie „Präsidenten-Barbie“ und Co um ihre tollen Fähigkeiten beneidet.

Frauen zeigen ihren Ken

Dass so ein Zusatz aber auch ganz schön niedlich und tiefgründig sein kann, wollen jetzt Frauen in den Sozialen Medien beweisen. Sie präsentieren ihre Partner deshalb in Form von Kens und zeigen so die Hobbys ihrer Liebsten. Der Boyfriend Appreciation Post bekommt also ein Upgrade aus der Plastikwelt.

So postet eine Userin etwa ein Video von ihrem Partner und schreibt dazu: „Der Job von meinem Ken ist Krankenhaus. Er kam mit passendem Kittel und Schlüsselbund. Barbie liebt ihren Krankenhaus-Ken.“ Auch Fluss-, Gamer-, Immobilien- und Weintrauben-Ken bekommen online jetzt ihr Spotlight.

Neuer Boyfriend Appreciation Post

Und die Community feiert den neuen Trend. Nicht nur, weil viele die Reduzierung auf einen Ken-Titel einfach extrem unterhaltsam finden, sondern auch, weil viele die Videos niedlich finden. „Bitte sag ihm, dass er Kenough ist“, schreibt eine Userin unter ein Video.

„Das ist endlich mal ein Partner-Trend, bei dem es nicht darum geht, den anderen lächerlich zu machen“, schreibt ein anderer. Und gleichzeitig ist es auch ein friendly reminder: niemand ist Just Ken! Jeder hat seine ganz besonderen niedlichen Eigenheiten oder Hobbys, die ihn oder sie besonders machen. Und die sollten wir deutlich öfters hervorkehren!