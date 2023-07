Was gibt es Schöneres, als einen gemütlichen Sommerabend, an dem man mit den BFFs genüsslich ein paar leckere Sommer-Cocktails schlürft und sich über den neuesten Gossip austauscht!? Eben, nichts! Höchste Zeit also, den WhatsApp-Group-Chat mal wieder zum Glühen zu bringen und alle zusammen zu trommeln! Euch fehlen aber noch ein paar Ideen für erfrischende Drinks?

We got you covered! Hier gibt’s 5 leckere Sommer-Cocktail-Rezepte für euch, die keine Wünsche offen lassen.

1. Rhabarber Rosé

Ein Sommer ohne leichte Wein-Cocktails darf einfach nicht fehlen! Deshalb zählt der Rhabarber Rosé definitiv zu unseren absoluten Favoriten in Sachen Sommer-Cocktails. Der Drink ist nicht nur super erfrischend, sondern lässt sich auch total easy und schnell zubereiten! Unser Wein of Choice: Der fruchtige „Rosé vom Zweigelt“ vom Weingut Dürnberg im Weinviertel.

Zutaten für 4 Sommer-Cocktails

1 Flasche Rosé vom Zweigelt

400 ml Rhabarbersaft

60 ml Soda

frische Minze

Eiswürfel

Zubereitung:

Eiswürfel in den Gläsern verteilen Die Minze leicht stoßen und ebenfalls dazugeben Mit Soda, Rhabarbersaft und dem Rosé aufgießen – fertig ist der erfrischende Drink!

2. Eristoff Passion

Sommer ohne Passion? Gibt’s nicht! Umso besser, dass Eristoff jetzt auch gleich einen Ready-to-Drink Mix auf den Markt gebracht hat – den Eristoff Passion Star, ein fertiger Mix aus Eristoff Passion und Soda. Und auch den Eristoff Passion selbst – also Passionfruit infused Vodka – gibt’s neu im Sortiment. Damit lassen sich definitiv richtig frische Sommer-Cocktails mixen – die perfekte Einstimmung für eine durchtanzte Partynacht mit den BFFs. Der Vorteil: Ihr spart euch jede Menge Zeit für die Vorbereitung und könnt euch voll und ganz aufs Feiern konzentrieren!

Zutaten für 4 Sommer-Cocktails:

4 Dosen Eristoff Passion Star

oder 1 Flasche Eristoff Passion & Mineralwasser

Eiswürfel

Zubereitung:

Eiswürfel auf die Gläser verteilen Mit dem Ready-to-Drink Passion Star aufgießen oder Eristoff Passion mit Sodawasser selber mixen Strohhalm rein und der Cocktail ist ready to sip!

3. Mango Island in the Sun

Der „Mango Island in the Sun“ eine alkoholfreie Kreation aus dem Thermomix und zählt gerade zu den beliebtesten Rezepten des Küchengeräts. Der erfrischende Drink lässt sich aber auch ohne den Küchenhelfer zubereiten. Und wär’s doch spritziger mag, kann den Cocktail natürlich auch mit einem Schuss Alkohol aufpeppen, zum Beispiel mit Gin oder Vodka.

Bild: Vorwerk

Zutaten (für die Zubereitung im Thermomix):

40 g Zucker

40 g Wasser

350 g Mangosaft

300 g Mango, TK, in Stücken

30 g Limettensaft

200 g Kokosmilch

250 g Eiswürfel

4 Physalis, zum Garnieren oder

1 Sternfrucht, in Scheiben, zum Garnieren

Zubereitung:

Zucker und Wasser in den Mixtopf geben und fünf Minuten bei 100 Grad auf Stufe 2 erhitzen Den Sirup im Mixtopf 10 Minuten abkühlen lassen. Mangosaft, Mangostücke, Limettensaft, Kokosmilch und Eiswürfel zugeben und 40 Sek auf Stufe 6 mixen. Mango Island in vier Trinkgläser füllen und mit je 1 Physalis oder 1 Sternfruchtscheibe garnieren und mit Strohhalmen servieren.

4. Erdbeer-Wein Granite

Erdbeeren, Wein & Sommer? Ein perfektes Match! Deshalb gehört der Erdbeer-Wein Granite definitiv mit auf die Liste unserer fünf erfrischenden Sommer-Cocktails. Das Rezept kommt vom Winzerinnen-Duo die Schwertführerinnen – zwei Schwester, die ihre eigenen Weine produzieren. Wichtig: Für diesen Drink müsst ihr etwas mehr Zeit einplanen, da der Wein vorab eingefroren wird – so wird der Cocktail noch erfrischender. Unser Wein of Choice: Der „Weißburgunder lieblich“ von Die Schwertführerinnen.

Zutaten für 4 Cocktails:

1 Flasche Weißburgunder lieblich

1 Zitrone

20 Erdbeeren

6 EL Kristallzucker

4cl Tresterbrand

1/16 L Leitungswasser

¼ L Soda

etwas Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Weißwein in einem temperaturbeständigen Behälter für fünf Stunden einfrieren. Die Zitrone in einen Teller auspressen. Etwas Kristallzucker in eine flache Schale geben. Das Glas kopfüber in den Zitronensaft und anschließend in die Zucker-Schale tauchen, auf den Glasboden stellen und trocknen lassen. Ein paar Erdbeeren für die Deko aufheben. Die eiskalte Weißweinflüssigkeit herausnehmen und mit den restlichen Erdbeeren in einen Zerkleinerer/Mixer geben. Dadurch entsteht das eisig-erfrischende Cocktail-Granite. Dann die Pfefferkörner hinzugeben und zweimal kurz mit mixen. Achtung: Je stärker du den Pfeffer zerkleinerst, also je länger du ihn mixt, desto intensiver wird der Geschmack. Restlichen Kristallzucker im Wasser auflösen, mit Tresterbrand verrühren und mit Sodawasser aufgießen. Tresterbrand ist übrigens eine Spirituose, die aus dem Rückstand der Traubenmaische (Stängel, Schalen und Kernen) gebrannt wird. Flüssigkeit vorsichtig mit einem Mixer in die Gläser füllen, ohne den Zuckerrand zu berühren. Vier Erdbeeren halbieren, an der breiten Seite einschneiden und an den Glasrand stecken. Genießen!

5. Espresso Martini

Es ist und bleibt das It-Getränk schlechthin: Nichts geht über einen guten Espresso Martini! Ein absoluter Cocktailklassiker mit Vodka, Kaffeelikör und Espresso. Wir peppen das Rezept etwas auf und versuchen es im Sommer statt Espresso mit einer eisgekühlten Cold Brew Variante. Unser Coffee of Choice: „Kaffeetschi“ von J. Hornig.

Zutaten:

Eiswürfel

Kaffeetschi von J. Hornig

Kaffeelikör

Vodka

Kaffeebohnen, zum Garnieren

Cocktailshaker oder Behälter zum Schütteln

Zubereitung: