Sein eigenes Sternzeichen sollte jeder kennen – aber wisst ihr auch, wie euer Mondzeichen lautet? Dabei handelt es sich um jenes Tierkreiszeichen, in dem der Mond zum Zeitpunkt eurer Geburt stand. Es zeigt eure unterbewussten und emotionalen Charakterzüge, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind.

Wie ihr es berechnet und was es über euch aussagt, verraten wir hier.

Was ist ein Mondzeichen?

Das Mondzeichen einer Person lässt sehr tief blicken. Denn es bringt jene Facetten unserer Persönlichkeit zum Vorschein, die nicht sofort erkennbar sind und sich teilweise im Unterbewusstsein abspielen. Daher beschäftigt es sich auch intensiv mit unserer Gefühlslage. Für viele Astrolog:innen ist es auch aussagekräftiger als etwa das herkömmliche Sternzeichen (beschreibt die bewussten und sichtbaren Eigenschaften) oder der Aszendent (zeigt, wie wir auf die Außenwelt wirken und uns anderen gegenüber verhalten).

So berechnet ihr es

Um euer Mondzeichen zu berechnen, müsst ihr eure exakte Geburtszeit und euren genauen Geburtsort wissen. Denn ihr müsst herausfinden, in welchem Sternzeichen der Mond zur Zeit eurer Geburt stand. Dazu benutzt ihr entweder einen Online-Mondkalender, der bis zu eurem Geburtsjahr zurückreicht. Oder ihr besucht einfach eine Website mit digitalem Rechner, der euch das Ergebnis ausspuckt, z.B. mondkalender-online.

Das sagen die Mondzeichen über euch aus

Wenn ihr wisst, wie euer Mondzeichen lautet, dann ist es jetzt höchste Zeit, dass ihr herausfindet, was es über euch aussagt. Hier findet ihr eine Liste von allen Sternzeichen und ihren Bedeutungen im Zeichen des Mondes.

Widder

Die Gefühlswelt des Widders gleicht einem Karneval voller bunter Farben. Wenn er happy ist, dann sprüht er förmlich vor Freude und möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Doch wenn er schlecht gelaunt ist und etwas gegen seinen Strich geht, dann sieht er rot und kann seine Wut nicht verbergen. Dadurch, dass er seine Gefühle oft nicht unter Kontrolle hat, neigt er oft dazu, impulsive Entscheidungen zu treffen und andere damit vor den Kopf zu stoßen. Dabei sieht er nicht ein, dass er auch einen Gang zurückschalten sollte und nicht immer nur seine Meinung die einzig relevante ist.

Stier

Der Stier ist unheimlich treu und loyal, das spiegelt sich auch in seinem Lifestyle wider. Er legt großen Wert auf Vertrauen und Stabilität. Umso schwieriger ist es für ihn auch, mit spontanen Veränderungen umzugehen. Denn meist plant er schon so weit voraus, dass selbst die kleinste Planänderung für Chaos im Kopf sorgt und ein gefühlstechnisches Ungleichgewicht entsteht. Dann kann es schon mal passieren, dass der Stier ungemütlich wird und Dinge von sich gibt, die er eigentlich gar nicht so meint.

Zwilling

Eines kann der Zwilling richtig gut: Im Mittelpunkt stehen und eine ganze Gruppe an Menschen unterhalten. Er ist immer für andere da und weiß genau, was jemand braucht, um zufrieden zu sein. Umso schwerer fällt es ihm allerdings, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Denn es scheint, als würden zwei innere Pole gegeneinander arbeiten, ganz nach dem Motto: „Der Stärkere gewinnt“. Das bringt den Zwilling allerdings oftmals in verzwickte Situationen – denn dadurch, dass er so zwiegespalten sind, verliert sein Umfeld oft die Geduld mit ihm.

Krebs

Der Krebs trägt sein Herz auf der Zunge. Er ist offen, gefühlvoll und super sensibel. Das macht ihm oft mehr zu schaffen, als sein Umfeld annehmen würde. Denn er freut sich nicht nur mit anderen mit, sondern leidet auch, sobald es jemandem, der ihm sehr nahe steht, schlecht geht. Außerdem ist das Tierkreiszeichen außerordentlich familiär und sucht stets den Kontakt zu seinen Liebsten. Da er dadurch oftmals seinen Freundeskreis hinten anstellt, wirkt er schnell mal in sich gekehrt und introvertiert.

Löwe

Nach Außen hin wirken Löwen unglaublich souverän und selbstbewusst. Doch diese Haltung lässt sie teilweise auch gefühlskalt und unnahbar erscheinen. Im Inneren des Löwen sieht es aber vollkommen anders aus, als man vielleicht annehmen würde. Dort brennt die Leidenschaft förmlich, sich anderen gegenüber zu öffnen, Neues zu erkunden und seine Gefühle in die Welt hinauszutragen. Doch dem Löwen fällt es schwer, seine Komfortzone zu verlassen und seinen weichen Kern zu präsentieren.

Jungfrau

Die Jungfrau ist stets höflich, gut gelaunt und redefreudig. Sie hat stets einen Plan und weiß genau, wann was zu tun ist. Dass etwa außer Kontrolle gerät, kommt bei ihr nahezu nie vor. Wenn es aber um persönliche Themen geht, dann ist sie eine stark verschlossene Muschel. Denn sie kann sich nur öffnen, wenn sie sich bei jemandem wirklich wohlfühlt. Es kann oft eine Weile dauern, bis sie so großes Vertrauen zu einer Person aufbaut, dass sie ihr Herz ausschüttet.

Waage

Die Außenwirkung ist der Waage sehr wichtig. Daher achtet sie auch immer darauf, gut gestylt zu sein und sich ordentlich zu präsentieren. Mit ihren Emotionen ist sie allerdings etwas zurückhaltend und wirkt oft distanziert auf andere. Dafür hat sie jedoch einen stark ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und kann es absolut nicht leiden, wenn jemand anderem oder ihr selbst Unrecht getan wird. Dabei zusehen ist keine Option, daher setzt sich die Waage auch aktiv dafür ein, um alles wieder geradezurücken.

Skorpion

Nach Außen wirkt der Skorpion oft verschlossen und unnahbar. Dabei wird er oft einfach nur missverstanden. Denn in Wirklichkeit kann man mit ihm sehr tiefgründige Gespräche führen und fühlt sich vollkommen verstanden. Denn eine Fähigkeit, die der Skorpion besitzt: Er kann in die Seele eines Menschen blicken und versteht sofort, was in einem vorgeht. Deshalb umgibt das Tierkreiszeichen auch eine Wolke der Mystik.

Schütze

Die Schütze gilt als optimistische Frohnatur. Es gibt nicht viel, was sie erschüttern kann. Das könnte aber auch daran liegen, dass das Tierkreiszeichen ganz offen mit seinen Emotionen umgeht und sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn ihr etwas nicht passt, dann spricht sie es direkt an und versucht, das Problem aus der Welt zu schaffen. Als Person, die das Glas stets halbvoll sieht, fällt es ihr auch nicht schwer, einen positiven Zugang zu finden.

Steinbock

Um in die Gefühlswelt eines Steinbocks zu blicken, muss man wirklich sehr talentiert sein. Denn im Normalfall lässt er nichts durchsickern und ist wie ein verschlossenes Buch. Das Tierkreiszeichen ist anderen Personen gegenüber grundsätzlich skeptisch und auch Vertrauen baut er, wenn überhaupt, nur in Zeitlupentempo auf. Dafür führt er allerdings ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben und ist damit auch mehr als zufrieden.

Wassermann

Der Wassermann führt ein buntes, kreatives Leben und hat keine Scheu davor, sich so richtig auszutoben. Doch eine Sache macht ihm zu schaffen: Über seine Emotionen zu sprechen. Er zeigt zwar ganz offen Freude, Wut, Trauer und Liebe. Doch wird er damit konfrontiert und direkt darauf angesprochen, dann zieht er sich zurück und schämt sich. Selbst dann, wenn ihm sein Umfeld noch so oft versichert, dass das absolut nicht notwendig ist.

Fische

Empathisch ist der zweite Vorname des Fisches. Er kann sich wirklich gut in Personen hineinversetzen und nachvollziehen, warum sich jemand so fühlt, wie er sich gerade fühlt. Dadurch kann es aber auch passieren, dass der Fisch schnell mal ausgenutzt wird und das noch nicht mal merkt. Doch auch er selbst sprudelt über vor Emotionen und kann sich oft nicht zurückhalten. Die Folge: Ein richtiges Gefühlschaos, dass der Fisch oft eine längere Zeit lang nicht in den Griff bekommt.