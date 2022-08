Wer frisch aus dem Urlaub zurück ist, wünscht sich doch nichts sehnlicher, als die schöne Bräune so lange wie möglich zu behalten. Say no more! Wir haben den ultimativen Trick, wie eure Haut noch gebräunter wirkt, als sie es vermutlich ohnehin schon ist. Das Zauberwort lautet: Nagellack! Denn mit dem richtigen Farbton können wir den Sommer auf unserer Haut verlängern.

P.S.: Diejenigen, die sich bisher noch nicht in Sonne gewagt haben, können mit diesen Nagellackfarben noch einiges an Bräune herbei schummeln.

Weißer Nagellack

Dass weißer Nagellack besonders im Sommer zur Geltung kommt, müssen wir euch wohl nicht mehr erzählen. Durch den starken Kontrast zur Haut erscheint diese noch dunkler, als ohnehin schon. Generell gilt: Je intensiver die Farbe, desto besser die Wirkung. Also am besten einfach mehrere Schichten auftragen und jede einzelne davon gut trocknen lassen, damit ihr euch im Nachhinein über ein schönes und sauberes Finish freuen könnt. Ein weiterer Vorteil: Die Farbe passt wirklich ÜBERALL dazu. Happy Summer!

Neon Nagellack

Wie wir bereits gelernt haben, lässt uns ein kräftiges Weiß besonders gebräunt aussehen. Und da Neon-Farben wohl die knalligsten ihrer Gattung sind, gilt für sie natürlich dasselbe. Hier habt ihr euch gleich mal eine große Farbauswahl, die von Pink über Orange, Rot, Gelb oder sogar Grün reicht. Auch bei blasser Haut ein absoluter Eyecatcher! Wer sich jetzt denkt, dass diese Nagellackfarbe die Outfitwahl erschweren könnte, liegt damit vollkommen falsch. Denn mit euren bunten Nägeln tragt ihr nicht nur den Sommer auf der Haut; ihr seid mit Sicherheit ein richtiger Hingucker – egal, welche Farbe oder welches Muster eure Kleidung hat.

Pastell Nagellack

Schon verstanden, nicht jeder möchte eine kreischende Farbe auf seinen Nägeln tragen. Wie wäre es stattdessen mit einem schlichteren Farbschema, das jedoch genau das Gleiche bewirkt? Deal?Gut, denn Pastell-Töne sorgen ebenfalls dafür, dass unsere Urlaubsbräune noch länger erhalten bleibt. Der hohe Weißanteil in den Farben lässt den Kontrast zu unserer Haut nämlich stärker erscheinen. Somit sehen wir mit dem dezenten Look auch so aus, als hätten wir den lieben langen Tag in der Sonne gelegen und uns gebräunt. Wer kann dazu schon nein sagen?

Korallenfarbiger Nagellack

Wie man es schafft, so auszusehen, als hätte man noch ein paar Wochen an seinen Urlaub drangehängt? Ganz einfach: Korallenfarbiger Nagellack ist die Antwort. Schon der Name verrät hier eigentlich alles. Pro Pinselstrich ein Sonnenstrahl? Yes, please! Die Orange-Anteile in der Farbe sorgen dafür, dass die Bräune auf der Haut NOCH investiver wirkt. Außerdem wertet der Farbton jeden Look um ein Vielfaches auf, trust us. Hier kann man auch zwischen intensiven Korallen-Tönen oder Farben wählen, die mehr nach Pfirsich aussehen.

Übrigens: Das gilt natürlich auch alles für die Pediküre … 😉