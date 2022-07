Dass Kamera, Ladekabel und Nackenhörnchen auf einer Reise nicht fehlen dürfen, liegt wohl auf der Hand. Wir haben aber noch ein paar Gadgets gefunden, die in jedem Urlaub unheimlich praktisch sind – ob City-Trip oder Badeurlaub. Welche das sind, liest du hier!

Ein Paar gute (Kompressions-) Socken

Brrr! Wer kennt es nicht? Eine längere Flugreise steht auf dem Plan und im Flieger frieren einem fast die Zehen ab. Die Zeiten, in denen man auf jedem Flug ein Amenity Kit mit Zahnbürste, Zahnpasta, Augenmaske und warmen Socken bekommen hat, sind bei den meisten Airlines nämlich leider vorbei. Aber nicht nur wegen der kühlen Temperaturen hoch über den Wolken ist ein gutes Paar Socken für uns ein absolutes Must-Have auf jeder Reise: Wenn es sich zusätzlich um Kompressionssocken handelt, förderst du die Durchblutung deiner Füße, die Muskulatur wird besser mit Nährstoffen versorgt und du senkst das Thromboserisiko im Flieger. Aber auch nach einem langen Spaziergang durch die Stadt ist ein gutes Paar Socken Gold wert, denn müde Füße regenerieren sich durch Kompressionssocken viel schneller So bist du am nächsten Tag wieder fit und ready für neue Abenteuer!

Eine selbstreinigende Wasserflasche

Hand aufs Herz: Wir sind sicher nicht die Einzigen, die im Urlaub schon einmal den einen oder anderen Schluck Wasser aus dem Wasserhahn erwischt – und anschließend Stunden auf dem Klo verbracht haben! 💩 Wer schon einmal im Süden war, weiß, dass das Wasser dort oft entweder gechlort oder gar nicht trinkbar ist. Aber ein Badetag in der prallen Sonne oder ein langer City-Stroll machen durstig… Wir empfehlen deshalb auf jeder Reise eine selbstreinigende Wasserflasche oder eine Wasserflasche mit einem integrierten Reinigungsfilter! Und weil wir nicht immer wissen, mit welchem Wasser der Salat im Restaurant gewaschen oder die Eiswürfel im Drink gemacht wurden, empfehlen wir, den Darm vorbeugend mit kleinen Helferlein – natürlich im menschlichen Darm vorkommenden, vermehrungsfähigen Bakterienkulturen – zu besiedeln. Mit OMNi-BiOTiC® 6 etwa versorgst du deinen Darm mit sechs wichtigen, hochaktiven Leitkeimstämmen und unterstützt ihn dabei, im Gleichgewicht zu bleiben. So können sich fremde Keime nicht so leicht vermehren und Schad- und Giftstoffe werden besser entsorgt.

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+

Juckreiz, Brennen, unangenehm riechender Ausfluss oder gar eine Pilzinfektion? Das hat uns „da unten“ gerade noch gefehlt! Gerade im Sommer sind wir Frauen noch anfälliger für Intimbeschwerden: besonders, wenn es heiß ist und wir schwitzen, wenn wir synthetische Unterwäsche tragen, Keime im Wasser sind, oder auch, wenn wir lange nasse Badehöschen tragen. Dadurch kann die Vaginalflora beeinträchtigt werden und ist anfälliger für Irritationen und Infektionen. Wir empfehlen deshalb OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ zum Erhalt deiner gesunden Scheidenflora! Damit kannst du deinem Intimbereich wichtige Lactobazillen zuführen und so dafür sorgen, dass deine Vaginalflora in Balance bleibt. Besonders praktisch: OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ kommt in kleinen Beuteln, die du easy für die Dauer deines Urlaubes abzählen kannst und die in jedem Gepäck Platz haben! Für uns deshalb ein absolutes Travel Essential!

Eine wasserfeste Bauchtasche

Andere Länder, andere Sitten! In manchen Ländern gehört dazu leider auch eine höhere Kriminalitätsrate, weswegen man vor allem in Städten sein Handy, Geld, Kreditkarte und Co. immer nahe bei sich tragen sollte. Am besten eignet sich dafür eine Belt Bag oder eine kleine Crossbody Bag, die vorne getragen wird! Ein noch besserer Reisebegleiter ist sie, wenn die Tasche obendrein auch noch wasserfest ist: So hast du auch bei einem Bootstrip oder einer Kajakfahrt auf dem Meer einen sicheren Platz zum Verwahren deiner Wertgegenstände!

Flipflops oder Badelatschen

Oh oh! Der Hotelstandard entspricht nicht ganz dem, was du dir unter „Fünf Sterne“ vorgestellt hast, oder das gebuchte Airbnb ist leider nicht wirklich sauber? Ein Hoch auf Flipflops, denn damit musst du weder den Fußboden noch die Dusche berühren. Badelatschen sind also nicht nur am Strand, sondern auch in anderen Situationen ein wahrer Hit! Klein, kompakt und nicht sonderlich schwer, passen sie auch in jedes Handgepäck und dürfen daher auf keiner Reise fehlen!

