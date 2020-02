Auch wenn du deine Katze über alles liebst, muss es nicht gleich heißen, dass sie genauso fühlt. Die süßen kleinen Biester können ganz schön fies werden, wenn ihnen etwas nicht passt.

Auf diese Anzeichen deiner Katze solltest du achten.

Das Verhalten deiner Katze

Katzen sind mysteriöse kleine Kreaturen, oft Einzelgänger, still und ein bisschen creepy. Schon im alten Ägypten wurden Katzen verehrt und galten als heilig. Und jeder Besitzer weiß, Katzen glauben immer noch sie seien Gottheiten. Immer fragen wir uns, was denkt denn unser süßer Fellknäuel? Vermisst sie mich, wenn ich arbeiten gehe? Hat sie mich genauso lieb, wie ich sie? Obwohl Katzen relativ stille Stubentiger sind, kann uns ihre Körpersprache sehr viel über ihre Gefühle sagen.

1. Die Katze liegt am Rücken

Vorsicht, auch wenn dein Stubentiger gerade mega süß am Rücken liegt und dir sein flauschiges Bäuchlein entgegenstreckt. Es könnte sich um eine Falle handeln! In dieser Position hat dein Kätzchen einen Vorteil, sie kann dich beobachten und ihre Waffen (die Krallen) sind jederzeit einsatzbereit. Beobachte zusätzlich die Augen und die Ohren, bevor du dich der Versuchung hingibst.

2. Die Katze beißt dich beim Spielen

Wir Katzenbesitzer können ein Lied davon singen. Da spielt man ganz unschuldig mit der Katze und plötzlich beißt sie dich in den Finger. Sehr schmerzhaft. Wenn dein Fellknäuel, das öfters macht und danach wieder spielen möchte, ist das ein Zeichen, dass die Katze das sagen hat und nicht du. Dies Bisse sind nicht zu verwechseln mit Liebesbissen.

3. Deine Mieze faucht dich an

Eine Katze, die dich anfaucht, kann dich im Moment nicht leiden. Am besten du hältst Abstand von ihr.

4. Sie zerstört deine Möbel

Das leidige Kratzen an den Möbeln, obwohl daneben ihr Kratzbaum steht. Wer kennt es nicht? Da fragt man sich schon, ob die Katze nicht der Teufel in Person ist. Schaut der Racker dich dabei auch noch an, dann kannst du dir sicher sein, es ist absichtlich.

5. Die Katze ist zu allen anderen freundlich

Ein klares Zeichen – dein Stubentiger ist zu allen anderen Menschen, die zu dir zu Besuch kommen, total freundlich und lieb? Dann kann er dich persönlich wirklich nicht leiden. Soll vorkommen. Wir Menschen mögen ja auch nicht jeden. Aber jetzt nicht aufgeben, du kannst dem natürlich entgegenwirken. Frag dich mal: Beschäftige ich mich genug mit meiner Katze? Säubere ich regelmäßig ihr Katzenklo? Gebe ich ihr auch das Gefühl in Sicherheit zu sein?

Sollte das merkwürdige Verhalten der Mieze schlimmer werden und du siehst keinen Ausweg mehr, dann hol dir am besten Rat bei einem Tierarzt.