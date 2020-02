Ich liebe dich – die magischen drei Worte in einer Beziehung. Aber wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, sie auszusprechen und seinem Partner seine Liebe zu gestehen? Das einzuschätzen ist nicht unbedingt einfach. Wir wissen jedenfalls, wann du es besser noch nicht machen solltest.

Diese fünf Zeichen deuten darauf hin, dass es für “Ich liebe dich” definitiv noch zu früh ist.

1. Ihr kennt euch erst seit ein paar Wochen

Ja, es läuft zwar schon richtig gut, ihr seid ein Paar und da gehen die Gefühle schon mal mit einem durch. Aber für ein “Ich liebe dich” ist es an dieser Stelle oftmals echt noch zu früh. Ihr kennt euch noch gar nicht richtig, da sollte man den Partner mit so einem Geständnis noch nicht überfordern. Lieber ein bisschen abwarten, bis man sich wirklich sicher ist und sich die anfänglichen Glückshormone wieder eingependelt haben, um dann nicht unnötig enttäuscht zu werden.

via GIPHY

2. Du bist dir nicht sicher, ob du nicht doch nur eine Affäre bist

Eigentlich läuft alles gut, aber hin und wieder überkommen dich doch Zweifel. Läuft das Ganze wirklich in eine ernste Richtung? Hat dein Partner Tinder auch schon gelöscht und trifft er sich wirklich nur noch mit dir? Solange dich diese Gedanken quälen, solltest du definitiv wissen, dass ein “Ich liebe dich” garantiert fehl am Platz ist. Sollte das nämlich dein Versuch sein, ihn an dich zu binden, ist das ganz sicher der falsche Weg.

via GIPHY

3. Du warst noch nicht bei ihm zuhause

Du kennst noch nicht einmal seine Wohnung und willst eure Beziehung mit den magischen drei Worten schon auf die nächste Stufe heben? DON’T DO IT! Das ist viel zu früh. Lernt euch doch erst Mal richtig kennen. Finde heraus, ob ihr überhaupt zueinander passt. Mach dir zuerst ein Bild von ihm und seinem Umfeld und lasst dich nicht von der rosaroten Brille täuschen. “Ich liebe dich” zu sagen, sollte gut überlegt sein.

via GIPHY

4. Keiner seiner Freunde weiß von dir

Dasselbe gilt für seine Freunde. Du kennst noch nicht mal den Freundeskreis deines aktuellen Dating-Partners und willst ihm schon deine Liebe gestehen? Ein No Go. Das geht alles ein bisschen zu schnell. Lass dir Zeit, lernt euch kennen, genießt die gemeinsame Zeit – euch läuft garantiert nichts davon!

via GIPHY

5. Ihr habt euch noch nicht mal “Ich hab dich lieb” gesagt

Nur nichts überstürzen. Sich gegenseitig zu sagen, dass man sich lieb hat, ist die Vorstufe von “Ich liebe dich”. Solange ihr euch noch nicht gesagt habt, dass ihr euch gern habt oder euch ein kleines “hab dich lieb” über die Lippen gerutscht ist, bitte warten!

via GIPHY