Warst du jemals auf ein Date und dachtest: „Wow, diese Person ist einfach zu gut, um wahr zu sein!“, nur um Wochen später festzustellen, dass du völlig daneben lagst? Tja, du bist nicht allein. Dieses Phänomen nennt sich „Halo-Effekt“ – und das steckt dahinter.

Du sitzt beim ersten Date und dein Gegenüber ist sympathisch, wortgewandt, witzig und klug? Es scheint, als sei die Person einfach perfekt? Dieser erste Eindruck fällt unter dem Begriff Halo-Effekt und es gibt eine spannende Theorie dazu.

Was ist der Halo-Effekt?

Der Halo-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, bei dem ein guter erster Eindruck uns beeinflusst, alles andere an einer Person positiv zu bewerten. Wenn man das englische Wort „Halo“ ins Deutsche übersetzt, wird die dahinterstehende Theorie gleich viel greifbarer. Denn „Halo“ steht schlichtweg für „Heiligenschein“. Und genau so einen Heiligenschein setzen sich viele, oft unbewusst, beim Kennenlernen auf. Heißt: ein charmantes Lächeln, ein gepflegtes Äußeres, eine Prise Humor und zack! – Wir denken, unser Date sei auch noch schlau, witzig und hätte seine Finanzen und sein ganzes Leben im Griff.

Das bittere Aufwachen nach dem Halo-Effekt

Nach einem so perfekten Date bleibt man geblendet und ein bisschen beeindruckt zurück. Die positiven Eigenschaften der Person treten so stark in den Vordergrund, dass sie alle anderen Charakterzüge in den Schatten stellen. Beim Halo-Effekt sorgen diese dominanten Merkmale dafür, dass wir jemandem zusätzliche Qualitäten zusprechen, auch wenn es dafür keinerlei Beweise gibt. So kommt es, dass erst Wochen nach dem ersten Treffen der wirkliche Charakter der Person durchschimmert und es vielleicht doch zu einem bösen Erwachen kommt.

3 Tipps, um den Halo-Effekt zu überlisten

Ich vs. Kick: Überlege dir vor dem Date genau, welche Eigenschaften dir wichtig sind. Zweites Date? Zweite Chance: Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann gib der Person (und auch dir) eine zweite Chance. Manchmal zeigt der zweite Eindruck mehr als der erste. Kommunikation: Höre deinem Gegenüber zu, stelle tiefgründige Fragen und führe echte Gespräche. So lernst du eine Person wirklich kennen.

Der Halo-Effekt ist wie ein Instagram-Filter fürs echte Leben. Aber hey, wir verdienen die ungefilterte Wahrheit, oder?!