Schon wieder eine neue Challenge auf Instagram? Ja! Mit dem #2020 stellte Reese Witherspoon in Form ihrer Rollen das Jahr 2020 nach. Und viele Stars folgen ihrem Vorbild.

In ihrer Instagram-Story postet der “Natürlich blond”-Star auch die Ideen ihrer Schauspielkollegen.

Reese Witherspoon mit #2020

Gerade erst ist die Beliebtheit der #womensupportingwomen-Challenge wieder abgeflaut und schon kommt eine neue Challenge auf Instagram daher. Dieses Mal hat sich Reese Witherspoon mit dem #2020 einen Spaß über die Corona-Krise erlaubt. Und der geht richtig viral! Die 44-jährige Schauspielerin postete in einem Bild eine Reihe von Fotos mit ihren Rollen, die das Jahr 2020 verkörpern sollen. Angefangen mit der süßen Elle Woods aus “Natürlich blond”, bis hin zu der verzweifelten Cheryl Strayed aus “Der große Trip – Wild”. Die “#2020Challenge” hat bereits weitere Stars zum Mitmachen animiert.

Auch andere Stars posten ihr Jahr 2020

Inzwischen sind auch andere Stars dem Vorbild von Reese gefolgt und verkörpern mit ihren zahlreichen Rollen das Jahr 2020. Reese Witherspoon zeigt in ihrer Instagram Story zudem weitere Kolleginnen mit ihren Postings, darunter etwa “The Marvelous Mrs. Maisle”-Darstellerin Rachel Brosnahan, Cara Delevingne und “New Girl”-Schauspielerin Zooey Deschanel. Auch Oscarpreisträgerin Viola Davis hat unter anderem Bilder von sich als Annalise Keating in “How to Get Away with Murder” verwendet. Wirklich genial!