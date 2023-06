Im Fall des höchst umstrittenen Influencers Andrew Tate gibt es jetzt ein Update. Er und sein Bruder sind in Rumänien offiziell wegen „Menschenhandels, Vergewaltigung sowie organisiertem Verbrechen“ angeklagt, wie es heißt.

Im Dezember vergangenen Jahres verhaftete man die beiden Brüder, seither waren sie in Untersuchungshaft und später unter Hausarrest.

Andrew Tate in Rumänien angeklagt

Der frühere Kickboxer und spätere Influencer Andrew Tate ist in der Vergangenheit immer wieder durch misogynes Verhalten aufgefallen. Doch der 36-Jährige hat offenbar noch weit aus mehr Dreck am Stecken, als man angenommen hat. Im Dezember 2022 wurden er und sein Bruder schließlich in Rumänien festgenommen. Der Verdacht: Menschenhandel und Sexualverbrechen. Einige Monate befanden sich die beiden in Untersuchungshaft und wurden im März 2023 schließlich unter Hausarrest gestellt.

Doch jetzt gibt es ein Update im Fall Tate. Wie die rumänische Anklagebehörde nun bestätigt, sind Andrew, sein Bruder und zwei weitere Verdächtige wegen „Menschenhandels, Vergewaltigung sowie organisiertem Verbrechen“ angeklagt. Denn die mutmaßlichen Täter:innen sollen eine kriminelle Organisation gegründet haben, um Frauen sexuell auszubeuten, wie es heißt. Wann die vier vor Gericht erscheinen müssen, ist noch nicht bekannt. Ein Richter hat ab sofort 60 Tage Zeit, um die Rechtmäßigkeit dieser Anklage zu prüfen.

Bis zu 13 Jahre Haft

Nachdem die mutmaßlichen Tatbestände „in kontinuierlicher Form“ durchgeführt worden sein sollen, drohen den Angeklagten bis zu 13 Jahre Haft. Die Tate-Brüder sowie deren zwei weibliche Komplizen, die früher als Polizistinnen tätig waren, sollen demnach junge Frauen dazu gezwungen haben, „pornografische Inhalte für die Verwendung auf einschlägigen kostenpflichtigen Websites zu produzieren“. Dazu sollen sie die sogenannte Loverboy-Methode angewendet haben. Das bedeutet, Frauen mit Manipulationstechniken von sich abhängig machen.

Zudem sollen die vier einige der mutmaßlichen Opfer bedroht und auch erpresst haben. Bisher habe man sieben junge Frauen ermittelt, die sich in den Fängen der Tate-Brüder befanden. Bei der Verhaftung der beiden im Dezember haben Ermittler mehrere Waffen sowie hohe Geldsummen in deren Villa in Rumänien sichergestellt. Anschließend hat man dann zehn Immobilien sowie 15 Luxusautos beschlagnahmt, die die beiden in Rumänien besaßen.

Während die Angeklagten nun auf ihr Gerichtsverfahren warten, bestreiten die Tate-Brüder die schweren Vorwürfe. Ein Sprecher von Andrew äußerte sich in einem ersten Statement: „Wir sehen darin eine Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen.“ Momentan gilt also die Unschuldsvermutung.

Verbaler Angriff auf Greta Thunberg

Seit 2016 ist Andrew Tate einer größeren Masse bekannt. Damals flog der britisch-amerikanische Influencer aus der britischen Version von „Big Brother“. Der Grund: ein Video von Tate machte die Runde, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlug. In seiner weiteren Influencer-Karriere sorgte er immer wieder mit frauenverachtenden Aussagen für Empörung und galt schnell als der Inbegriff von toxischer Männlichkeit.

Spätestens aber, seit sich Andrew einen Twitter-Fight mit Umweltaktivistin Greta Thunberg geliefert hat, kennt man den 36-Jährigen auf der ganzen Welt. „Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und der enormen Emissionen schicken kann“, twitterte er damals, an Greta gerichtet. Diese konterte jedoch schlagfertig mit: „Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an [email protected]“. Mit ihrer Antwort wurde Greta schließlich weltweit gefeiert – ihr Tweet hat mehr als 3,4 Millionen Likes.