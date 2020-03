Wegen der Coronavirus-Krise ist der Ölpreis derzeit auf einem Tiefstand. Zuletzt war er 2002 so niedrig. Damals hatte die Industrie mit den Folgen der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA zu kämpfen.

Doch was bedeutet das für uns?

Sinkender Ölpreis wegen Coronavirus-Krise

Durch das Coronavirus ist die Ölnachfrage weltweit zurückgegangen. Und das hat Einfluss auf die Ölpreise. Die rasseln nämlich zurzeit ordentlich in den Keller. Zudem herrscht aktuell auch ein Preiskampf zwischen der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) und Russland. Dadurch werden die Ölpreise zusätzlich belastet. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen für die Ölindustrie. Experten sehen aber auch positive Folgen für die Wirtschaft der Öl-Abnehmer-Länder etwa in Europa und in China. Und vor allem auch für Verbraucher. Denn dadurch werden Heiz- und Benzinkosten billiger.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Für Autofahrer und all jene, die Öl-Heizungen haben, sind sinkende Ölpreise eine gute Nachricht. Denn Benzin an den Tankstellen ist zurzeit so billig wie schon lange nicht mehr. So sind beispielsweise Literpreise von Super-Benzin an österreichischen Tankstellen auf knapp einen Euro gesunken. Und auch der Preis für Heizöl sinkt. Experten rechnen sogar damit, dass die Preise noch weiter fallen.

Auf der Webseite des ÖAMTC kannst du die aktuellen Spritpreise in ganz Österreich checken.