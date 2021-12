Weihnachtszeit ist Dekozeit. Kaum eine andere Person verkörpert dieses Motto so gut wie Sylvia Pope aka. „Nana Baubles“. Denn die 79-Jährige hat mehr als 1.700 Weihnachtskugeln in ihrem Haus.

Damit stellt sie jetzt einen neuen Weltrekord auf.

79-Jährige sammelt über 1.700 Weihnachtskugeln

Ganz ehrlich, wir können Weihnachten auch nicht mehr abwarten. Aber an die Weihnachtsfreude von Sylvia Pope kommen wir nicht einmal ansatzweise heran. Denn Sylvia hat in ihrem Haus in der Stadt Swansea in Wales 1.760 Weihnachtskugeln aufgehängt. Und zwar nicht nur auf Weihnachtsbäumen oder in kleinen Kränzen; die Kugeln sind überall in ihrem Zuhause verteilt. Um für alle genug Platz zu haben hängt sie viele Kugeln sogar an die Decke, die mittlerweile fast komplett bedeckt ist.

Im Verlauf der letzten Jahre wurde diese Dekoidee zu einer richtigen Tradition. „Als meine Enkelkinder ihre Kinder mitbrachten und sie sahen, was ich mit der Decke gemacht hatte, sagten sie nur ‚oh mein Gott, oh mein Gott!'“, erzählt die 79-Jährige. Denn „sobald ich meine Kugeln an der Decke habe, wissen sie, dass Weihnachten vor der Tür steht.“ Mittlerweile hat sie den passenden Spitznamen „Nana Baubles“ – also Großmutter Weihnachtskugel.

Um mit ihren Dekorationen rechtzeitig fertig zu werden, hat Sylvia übrigens einen strengen Zeitplan. Bereits im September startet sie mit dem Aufbau ihrer Weihnachtsdeko. Im vergangenen Jahr beschloss sie kurzerhand, ihre Dekorationen einfach hängen zu lassen und verbrachte 2021 vollständig im Weihnachts-Wunderland. „Die Leute kamen rein und sagten: ‚Oh mein Gott! Ist jetzt schon Weihnachten!'“, scherzt sie.

Weltrekord in Weihnachtsdeko

Ihre Faszination für Weihnachtskugeln reicht viele Jahre zurück. Anfang der 2000er-Jahre begann sie ihre Sammlung. Heute besitzt sie nicht nur klassische Kugeln mit Glitzer, sondern Modelle aus aller Welt und in den unterschiedlichsten Formen und Farben.

In einem Video zeigt sie etwa Ornamente aus Las Vegas, vom Buckingham Palace und skurrile Motive wie Burger und Motorräder. Nachdem sich ihre Sammelliebe mittlerweile auch im Bekanntenkreis herumgesprochen hat, bekommt sie mittlerweile immer wieder auch besondere Kugeln geschenkt.

Auf Sylvias Weihnachtsfreude ist jetzt auch das Guinness Buch der Rekorde aufmerksam geworden. Sie verkündeten jetzt ganz offiziell, dass „Nana Baubles“ international die größte Sammlung an Weihnachtskugeln besitzt. Und bei ihren 1.760 Kugeln soll es bei Weitem nicht bleiben. Denn die 79-Jährige plant, ihre Sammlung in vorhersehbarer Zukunft auf mindestens 2.000 Stück auszudehnen.

Wenn euch also jemand vorwirft, dass ihr es mit der Weihnachtsdeko ein bisschen übertreibt, zeigt ihnen einfach das Haus von Sylvia.