Singen, Tanzen, Schreiben – es gibt viele Möglichkeiten, um seine kreative Ader auszuleben. Wenn du zu den besonders kreativen zählst, kommt dir der ein oder andere Punkt hier vielleicht bekannt vor? 😉

1. Allein, allein!

Wenn dich die Muse küsst, ist es dir egal, ob du allein zu Hause in deiner Wohnung hockst. Ganz im Gegenteil: Kreative Persönlichkeiten schätzen die Ruhe und nutzen die Zeit, um ihrer Passion nachzugehen. Ganz egal, ob es dabei um Singen, Zeichnen, Schreiben oder sonst etwas geht. Das heißt aber nicht, dass die kreativen unter uns ein Einsiedler-Leben bevorzugen. In der Gruppe kann Kreativität sogar noch mehr Spaß machen! Also einfach mal ausprobieren.

2. Hobby zum Beruf

Nicht selten gelingt es kreativen Menschen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Das Gute daran: Wenn du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst, fühlt es sich nicht mal nach Arbeit an. Klingt gut? Dann sind die Lehrgänge in der Kreativbranche der Werbe Akademie vielleicht genau das Richtige für dich. Egal, ob Marktkommunikation oder Grafikdesign – dein kreatives Potenzial kannst du hier voll ausschöpfen.

Übrigens: Für alle Interessierten findet das nächste Live-Online-Infoevent am 20.1.2022 statt.

3. Freie Routinen

Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas widersprüchlich, aber ja – Auch Creative Heads haben Routinen, an denen sie sich orientieren. Was ihnen jedoch nicht gefällt, sind starre Richtlinien, die ihre kreativen Ergüsse bereits im Keim ersticken! Was uns auch gleich zu Punkt vier bringt.

4. Kreatives Chaos

Wie oft mussten wir uns den Satz unserer Eltern anhören: „Bei dir schaut’s schon wieder aus!“. Dabei haben sie scheinbar nie verstanden, dass dieses Chaos in Wahrheit klare Strukturen hat, in denen sich die kreative Person auf jeden Fall zurechtfindet – auch wenn es für Außenstehende oft nicht so aussehen mag. Umso wichtiger ist es, dieses „kreative Chaos“ nicht per se zu verurteilen.

5. Tik-Tok on the clock

Ja ok, wir geben zu: Diese Eigenschaft ist nicht unbedingt die beste von kreativen Köpfen. Leider kommen sie wirklich nur sehr selten pünktlich. Aber auch das soll erklärt werden: Wenn einen gerade die Muse geküsst hat, verliert man schnell den Bezug zu Zeit und Raum und werkelt unbeirrt vor sich hin. Da kann die Uhr schon mal in den Hintergrund rücken. Aber es sei ihnen verziehen, solange das nächste Gemälde dann an unserer Wand hängt! 🤗

