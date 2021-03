Georgina Fleur soll schwanger sein. Gemeinsam mit Freund Kubilay Özdemir erwartet die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Kind, wie deutsche Medien berichten.

Laut der Bild-Zeitung, die sich auf den engeren Umkreis des Reality-Stars bezieht, soll Georgina während den Dreharbeiten zum Reality-TV-Format “Promis unter Palmen” von ihrer Schwangerschaft erfahren haben.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir werden Berichten zufolge Eltern

Eigentlich hieß es, Georgina Fleur solle auch an der zweiten Staffel der Sat.1-Show “Promis unter Palmen” beteiligt sein. Die Dreharbeiten dazu wurden gerade beendet. Die Staffel soll ab Mitte April auf Sendung gehen. Doch dann mussten Fans des Reality-Stars die Nachricht hinnehmen, dass die 30-Jährige doch nicht dabei sein wird. Die Bild will nun den Grund davon erfahren haben. “Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde”, zitiert das Blatt eine namentlich nicht genannte Freundin Fleurs. Vater des Kindes soll ihr On-Off-Verlobter Kubilay Özdemir sein.

On-Off-Beziehung

Erst letztes Jahr traten Georgina Fleur und Kubilay Özdemir gemeinsam im “Sommerhaus der Stars” auf. Das Paar hat dabei für viel Wirbel gesorgt. Letztendlich verließen die beiden vorzeitig die Show. Zuvor hatten sie sich mit ihren Mitbewohnern immer wieder heftig gestritten. Höhepunkt war wohl eine Auseinandersetzung, in der Özdemir dem Ex-“Bachelor” Andrej Mangold ins Gesicht spuckte.

Nach dem Ausscheiden aus der Show gab es immer wieder Berichte über eine Trennung des Paares. Scheint so als würden die beiden nun endlich zueinander gefunden haben und sogar eine Familie gründen.