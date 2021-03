Sie sind wahre Workaholics und setzen viel Wert auf Produktivität. Diese fünf Sternzeichen arbeiten extrem hart und gönnen sich nur selten eine Auszeit.

Sie sind am Arbeitsplatz besonders diszipliniert:

Steinbock

Der Steinbock ist diszipliniert, zuverlässig und er arbeitet sehr hart. Er erledigt seine Aufgaben direkt und nach gutem Gewissen. Manchmal kann es aber passieren, dass der Steinbock seine Arbeit mit nach Hause nimmt und gar keine Freizeit mehr hat. Das Sternzeichen ist im Kern eben ein echter Workaholic. Ein wenig Ausgleich würde ihm aber dennoch guttun.

Skorpion

Skorpione sind großartige Kollegen und Mitarbeiter. Ihre Motivation kennt keine Grenzen und brennen sie erst einmal für ein Projekt, dann arbeiten sie sich so tief in die Materie ein, dass sie wahre Experten werden. Es gibt selten jemanden, der so viel leistet wie der Skorpion. Er liebt es, ständig zu lernen und sich weiterzubilden und dieses Wissen auch im Job anzuwenden.

Löwe

Der Löwe ist ein extrem fleißiges Wesen. Hat er einmal nichts zu tun, ist ihm extrem langweilig. Deswegen plant er meist Termin nach Termin, um ja beschäftigt zu sein. Sein Beruf ist ihm besonders wichtig und er möchte darin so erfolgreich wie möglich sein. Außerdem ist er auch richtig gut ihm Aufgaben aufteilen und Delegieren, was ihn zu einem großartigen Projektleiter macht.

Krebs

Der Krebs arbeitet besonders effektiv und plant seinen Arbeitstag schon im Vorfeld. Auch wenn seine Planung so gut funktioniert, dass jede Arbeit schnell erledigt ist, findet er immer wieder etwas Neues, das er erledigen kann. Der Krebs macht selten blau und liebt seine Arbeit über alles.

Jungfrau

Die Jungfrau liebt es To-Do-Listen zu schreiben, ihren Arbeitsplatz zu organisieren und den Tag bis ins Detail durchzuplanen. Das alleine braucht schon viel Energie und Arbeitsaufwand. Doch das Sternzeichen ist auch extrem fleißig und arbeitet sehr hart. Nie würde sie etwas nach hinten verschieben oder nur 50 Prozent geben.