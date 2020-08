Egal, ob ihr von zu Hause arbeitet oder täglich in ein Büro geht. Ein Schreibtisch-Job kann ganz schön eintönig sein und das tötet oftmals die Produktivität.

Mit einem einfachen Hack lässt sich die Motivation aber wieder zurückholen. Gestaltet euren Schreibtisch einfach zu einer perfekten Oase. So geht’s:

Verwende nur praktische Schreibtisch-Utensilien

Wir alle kennen das, wenn man in ein Schreibwaren-Geschäft einkaufen geht und am liebsten jedes noch so kleine und unnötige Organisations-Gadget einstecken möchte. Bei manchen Dingen weiß man noch nicht einmal, wofür sie wirklich zu verwenden sind, andere nehmen mehr Platz weg, als sie uns eigentlich geben sollen. Verwendet deswegen nur Schreitbisch-Utensilien, die auch tatsächlich brauchbar sind. Essenziell sind beispielsweise:

Stiftehalter

Ein Notizbuch

Dokumentenordner

Fächer für Papier

Laptop / PC

Wer es ganz ordentlich mag, sollte sich die Dinge auch im gleichen Design zulegen (Der Laptop kann beispielsweise mit einem Cover im Design gleichen Design wie der Stifthalte geschützt werden). Dann sieht alles wesentlich einheitlicher und gleichzeitig aufgeräumter aus. Außerdem sollte man darauf achten, nicht zu viel von diesen Utensilien zu haben. Wer braucht schon drei Stifthalter im 21. Jahrhundert? Auch im Halter selbst sollte nur das drinnen stecken, das man auch wirklich verwendet.

Tausche Deko durch Fotos aus

Um euren Schreibtisch so richtig ordentlich zu halten, lasst kleine Deko-Elemente und Staubfänger lieber weg. Wer aber erst durch die persönliche Note so richtig produktiv sein kann, der sollte sich Fotos von Familie und Freunden auf den Arbeitsplatz stellen. So hat man auch immer etwas, das einen an die schönen Seiten des Lebens erinnert.

Dekoriere mit Pflanzen

Damit dein Arbeitsplatz nicht allzu leer aussieht, kannst du ihn auch mit Pflanzen dekorieren. Das sorgt für mehr Farbe und gute Laune. Außerdem verbessert das auch das Raumklima. Dabei müssen das keine riesigen Topfpflanzen sein. Ein, zwei Kakteen neben dem Bildschirm können auch schon reichen, um den grauen Arbeitsalltag etwas zu begrünen.

Wirf unnötige Zettel weg

Du hast einen Stapel an Papier auf deinem Arbeitsplatz? Dann gehe diesen erstmal durch und wirf alles weg, das du nicht mehr brauchst. Wichtige Dokumente gibst du dann in die dafür vorgesehenen Ordner. So ist dein Schreibtisch und dadurch auch dein Kopf endlich entrümpelt. Um überhaupt erst zu verhindern, dass sich ein Papier-Berg bildet, wirf immer alles sofort weg, sobald du es nicht mehr brauchst.

Wisch deinen Schreibtisch nach der Arbeit ab

Den ganzen Tag vor dem PC gesessen und in die Tasten gehauen, nebenbei vielleicht noch ein paar Snacks gegessen und Kaffee getrunken: Das alles hinterlässt Spuren. Am besten, du wischst deinen Schreibtisch nach erledigter Arbeit ab. So findest du immer einen sauberen Arbeitsplatz in der Früh vor.