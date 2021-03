Manchmal schreibt das reale Leben die kuriosesten Geschichten. So hat nun zum Beispiel eine Katze ein Passagierflugzeug zur Notlandung gezwungen. Der Streuner hatte zuvor den Piloten attackiert.

Das Tier soll sich unbemerkt in die Maschine geschlichen haben.

Katze als blinder Passagier im Cockpit

Auf einem Flug einer Boeing 737 von Khartoum im Sudan nach Doha in Katar, sorgte eine Katze für Aufregung. Wie lokale Medien berichten, dürfte sich das streunende Tier unentdeckt während Reinigungsarbeiten Zutritt zur Maschine verschafft haben. Danach dürfte es den Start des Fliegers erst einmal verschlafen haben. In der Luft sei das Tier dann aber aufgewacht und habe sofort den Piloten attackiert. Alle Versuche, den Vierbeiner einzufangen, waren erfolglos und so musste das Flugzeug nach 30 Minuten Flug wieder umdrehen und notlanden.

Katzen sind anders als etwa Nagetiere keine akute Sicherheitsgefahr auf einem Flug. Doch der Streuner auf dem 737-Flug nach Doha dürfte besonders aggressiv gewesen sein. Das Tier ließ sich laut der Crew nur mit Mühe im Zaum halten. Am Boden wurde die aggressive Katze von der Exekutive empfangen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. Februar, wurde jedoch bislang nicht näher bekannt.

Katzen am Flugzeug

Streunende Katzen sind am Flughafen-Gelände eigentlich gerne gesehen. Weil sie Nagetiere fangen, können sie sogar zur Flugsicherheit beitragen. Doch immer wieder kommt es vor, dass sich streunende Katzen unbemerkt in Flugzeuge schleichen. Im August 2004 tobte sich bereits eine Katze an Bord einer Brussels Airlines Maschine im Cockpit aus. Damals war die Maschine aus Brüssel am Weg nach Wien. Hier handelte es sich aber um eine Katze eines Passagiers, die aus einem für den Transport zugelassenen Behälter entkam.

Vor Kurzem wurde am Flughafen Tel Aviv versehentlich eine Katze in einem Flugzeug eingesperrt. Das Tier harrte etwa zehn Tage aus, wurde jedoch panisch und richtete im Cockpit erheblichen Sachschaden an. Die Maschine fliegt aufgrund der Pandemie nicht mehr sonderlich oft. Das Tier wurde zum Glück entdeckt und gerettet.