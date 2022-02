Die Kritik an der ersten Staffel von „And Just Like That“ bricht einfach nicht ab. Nach dem Staffelfinale kritisieren Fans nun auch die Rolle von Che Diaz, die von Sara Ramirez gespielt wird. Sara Ramirez reagiert jetzt auf die Kritik.

Offenbar muss sich nicht nur Cynthia Nixon für die Entwicklung ihrer Rolle rechtfertigen.

„And Just Like That“-Charakter Che Diaz steht unter enormer Kritik

Neben der Kritik an der Entwicklung von Miranda Hobbes im Reboot kritisieren Fans nun auch die Rolle des non-binären Charakters Che Diaz. Doch Sara Ramirez, in der Serie als Che Diaz zu sehen, ist sich den Fan-Reaktionen überaus bewusst. „Ich bin mir des Hasses, der online existiert, sehr bewusst„, sagte Ramirez kürzlich in einem Interview mit der New York Times. „Aber ich muss meine eigene geistige Gesundheit und meine eigene Kunst schützen.“

Denn Sara Ramirez sei wirklich stolz darauf, was für eine Darstellung, sie alle gemeinsam bei Che Diaz hier geschaffen haben. „Wir haben eine Figur geschaffen, die ein menschliches Wesen ist, die unvollkommen ist, die komplex ist, die nicht hier ist, um gemocht zu werden, die nicht hier ist, um von irgendjemandem anerkannt zu werden“, erklärt Ramirez.

Laut Ramirez hätte die Serienfigur Che wahrscheinlich eine sehr geistreiche, alberne und witzige Antwort auf den ganzen Rummel um die Figur auf Lager. Denn Che würde mit ein wenig Selbstironie antworten: Ich denke, ich weiß, dass ich ein Narzisst bin. Und vielleicht eine kleine Erinnerung daran, niemand ist perfekt!“

Fans sind verärgert über Miranda und Ches Beziehung

Viele Fans waren verärgert darüber, dass Miranda sich Hals über Kopf von ihrem Ehemann Steve trennte, um bei Che zu sein. Doch dabei blieb es nicht. Denn sie entschied sich auch alles stehen und liegenzulassen und den non-binären Comedian nach Kalifornien zu begleiten. Und das, obwohl Che Miranda auf die wahrscheinlich unsensibelste Art über die beruflichen Neuigkeiten in Los Angeles informierte – nämlich während eines Songs in einer Bar.

Ihre Rechtfertigung dafür: Che Diaz ist nun mal eine narzisstische Persönlichkeit. Doch anstatt ins Grübeln zu kommen, entschied sich Miranda trotzdem Che für den Dreh einer Pilotfolge nach L.A. zu folgen.