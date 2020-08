Mitte August können wir wieder die Perseiden-Schauer am Himmel beobachten. Bereits am Wochenende sind zahlreiche Sternschnuppen zu sehen.

Seinen Höhepunkt erreicht das Himmelsspektakel schließlich am 12. August. Das teilte die Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland mit.

Feuerwerk am Himmel

Sterngucker aufgepasst! Kommende Woche kann man sich wieder den Nacken steif schauen. Denn der Sternschnuppenstrom der Perseiden erleuchtet unseren Himmel. Das Feuerwerk kann man von 9. August bis 13. August beobachten. Der Höhepunkt der Perseiden-Schauer ist am Mittwoch. Eine besonders gute Sicht soll es am Dienstag in den späten Abendstunden geben. Den Blick sollte man beim Beobachten übrigens nach Osten wenden, denn dort geht das Sternbild des Perseus auf, nach dem die Meteore benannt sind.

Was sind Perseiden?

Die Perseiden sind ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom. Sie sind der bekannteste Sternschnuppenschwarm. Denn sie liefern ihre Show am Himmel im Hochsommer. Im Winter dagegen locken die Schwärme der Leoniden, Geminiden und Quadrantiden oft nur hartgesottene Astrofans ins Freie. Die Sternschnuppen scheinen dem Sternbild Perseus zu entspringen, ihre wahre Ursache ist aber eine Staubspur, die der Komet 109P/Swift-Tuttle hinterlassen hat. Auf ihrer Bahn um die Sonne fliegt die Erde durch eine Wolke von kleinen Kometentrümmern, die der Komet hinterlassen hat. Er wurde 1862 von Lewis Swift und gleichzeitig von Horace Tuttle entdeckt. Seine Reise um die Sonne dauert etwa 133 Jahre.

Wie kann man sie am besten beobachten?

Am besten sucht man sich einen dunklen Platz, abseits von Straßenbeleuchtung und anderer Lichtverschmutzung. Und dann sollte man sich auch wirklich genug Zeit nehmen. Denn die Augen brauchen eine Weile, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnen. Jeder Blick in helles Licht lässt auch die Sternschnuppen verblassen. Also nicht ständig das Smartphone checken.