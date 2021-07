Gestern flog der ehemalige Amazon-Chef und Milliardär Jeff Bezos mit drei anderen Passagieren ins All. Neben dem kurzen Weltraum-Trip an sich sorgte aber vor allem die – nennen wir es mal – “außergewöhnliche” Form seiner Rakete für viel mehr Erheiterung.

Wir haben die Highlights der Social Media Reaktionen für euch zusammengestellt.

Die Assoziationen des Internets sind einfach viel zu gut. Kaum stellte der Milliardär seine Rakete vor, war das Internet nicht mehr zu bremsen. Wir haben hier die witzigsten Reaktionen und Assoziationen der Rakete zusammengestellt. Da bleibt kein Auge trocken.😂 Für mehr witzige Beiträge einfach Hashtag #JeffBezos oder #BlueOrigin eingeben, ihr werdet es lieben.

Is it just me or does Jeff Bezos’s ship look like a massive dildo…#Bezos #JeffBezos pic.twitter.com/KlfhsMNX4F