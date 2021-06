Lippenpflege, Hautpflege, Haarpflege … Mandelöl ist ein absoluter Allrounder und ein Muss in jedem Badezimmer! Wir zeigen dir, wie easy du Mandelöl in deine Tagesroutine einbauen kannst. Hier findest du unsere fünf Tipps 👇

1. Tschüss Spliss!

Du kämpfst mit trockenen Haarspitzen? Findest dadurch deine abgebrochenen Haarenden in der ganzen Wohnung? Her mit dem Mandelöl! Nicht nur dein Spliss wird verschwinden, auch deine Haare werden glänzen! Dafür das Mandelöl am besten am Vorabend in das Haar einmassieren und am nächsten Tag mit einem milden Shampoo auswaschen. Mandeln zu snacken hilft ebenso, denn diese enthalten jede Menge Vitamin E, Zink und Omega-3-Fettsäuren, was wiederum dazu beiträgt, das Haarwachstum von innen zu stärken. Et voilá!

Bild: Shutterstock / Roman Samborskyi

2. Zart wie ein Babypopo

Eine Body Milk mit Mandelöl macht deine Haut zart wie einen Babypopo! Und sind wir doch mal ehrlich zu uns, wer möchte das nicht? 😋 Die HiPP Babysanft Milk Lotion ist unser Must-have fürs Badezimmer! Ja, auch für uns Erwachsenen ist die Milk Lotion aus der Babyabteilung nicht mehr wegzudenken. Das darin enthaltene Bio-Mandelöl sorgt für streichelzarte Haut! 😍 Pssst an alle Singles hier: Mit weicher Haut punkten wir beim nächsten Date doch gleich mal richtig! 😋

Bild: HiPP

3. Look at this!

Ja, ab sofort zeigen wir wieder gerne unsere Nägel! Mandelöl eignet sich optimal für die Nagelpflege. Es spendet Feuchtigkeit, macht die Nagelhaut weich und glättet! Bei spröden Nägel wirkt ein paar Minuten in einem Mandelölbad wahre Wunder! Erneut ein kleiner Reminder: Mandeln auf den Speiseplan schreiben! Denn das in den Mandeln enthaltene Biotin wirkt sich positiv auf die Gesundheit von Haut, Haare und Nägel aus! 😉

Bild: Unsplash / Damir Spanic

4. We glow!

Unsere Gesichtshaut liebt Mandelöl! Bei trockener Haut spendet es Feuchtigkeit, bei reifere Haut erzielt es einen Anti-Aging-Effekt. Richtig cool, oder? Kleiner Tipp: Das Öl auf die vorbereitete Haut mit einem Gua Sha Stein einmassieren und die ersten sichtbaren Ergebnisse lassen nicht lange auf sich warten! Habt ihr das schon einmal versucht? 🤔

Weiterer Geheimtipp: Mandelöl als Make-Up-Entferner benutzen! Dafür einfach etwas Öl auf die feuchte Gesichtshaut auftragen und mit einem Pad sanft über das Gesicht streichen.