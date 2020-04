Die häufigsten Symptome von Covid-19 Erkrankungen sind bekanntlich Husten, Müdigkeit oder im weiteren Verlauf eine Lungenentzündung. Doch andere Coronavirus-Patienten verlieren zudem auch den Geruchs- oder Geschmackssinn. Und manche erleben sogar einen Herzinfarkt oder haben massive Atembeschwerden. Patienten aus Italien und Wuhan berichten sogar von Lähmungen der Beine oder der Gesichtsmuskeln.

Das neuartige Coronavirus wirft bei Wissenschaftler und Medizinern immer noch viele Fragen auf. Und weltweit suchen Forscher nach Antworten und möglichen Medikamenten zur Heilung von Covid-19.

Coronavirus befällt auch das Nervensystem

Während zunächst nur von Husten, Abgeschlagenheit, Fieber, Atemproblemen und dem Befall der Lunge die Rede war, ist mittlerweile klar: Die Viren können auch das Nervensystem befallen. So zeigte etwa eine Untersuchung an 214 Covid-19-Patienten aus Wuhan in China, dass sich das Virus möglicherweise auch auf das Nervensystem auswirken kann. Denn immerhin 78 der untersuchten Patienten klagten über neurologische Beschwerden, wie etwa den Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns. Fünf hatten einen Schlaganfall und einer sogar einen epileptischen Anfall.

Covid-19 kann Gehirnhautentzündung auslösen

Und die Folgen einer Erkrankung mit dem Virus können noch weitreichender sein. Denn wie ein Fall aus Japan nun zeigt, kann Covid-19 auch das Gehirn angreifen. Laut einem Bericht im International Journal of Infectious Disesases klagte ein 24-Jähriger zunächst über Fieber und Müdigkeit. Als er einen Arzt aufsuchte, verschrieb man ihm Grippe-Medikamente. Wenige Tage später besuchte ihn seine Familie und fand ihn bewusstlos am Boden, in seinem eigenen Erbrochenen liegend. Daraufhin brachte man den jungen Japaner ins Krankenhaus. Am Weg dorthin erlitt er zudem einen epileptischen Anfall. Die Ärzte diagnostizierten schließlich eine Gehirn- sowie Hirnhautentzündung.

Ein Coronavirus-Abstrich im Rachen des Patienten aus Japan war zwar negativ. Allerdings entdeckten die Ärzte Sars-CoV-2 Viren im Nervenwasser im Rückenmark und dem Gehirn des 24-Jährigen. Dass Sars und Mers das Gehirn befallen können, war bereits bekannt. Der aktuelle Fall zeigt nun aber, dass auch Sars-CoV-2 das Gehirn angreifen kann.

Corona kann langfristige Folgen für Gesundheit haben

Während Covid-19 zu Beginn der Epidemie als reine Lungenkrankheit galt, zeigen nun immer mehr Fälle und Untersuchungen, dass das Virus auch das Gehirn, sowie das Nervensystem befallen kann.

Bislang ist unklar, welche Auswirkungen das Coronavirus auch auf andere Organe haben kann. Möglicherweise könnte Covid-19 weitaus mehr Schäden anrichten, als bislang bekannt. Zudem ist auch unklar, wie die Erreger beispielsweise ins Gehirn gelangen. Laut Forschern wäre einerseits eine Übertragung über das Blutsystem oder aber auch eine Infektion über die Nase möglich. Und auch Atemprobleme könnten auf eine Infektion des Gehirns zurückzuführen sein, so eine Theorie. Bislang fehlen aber verlässliche Daten, um all diese Zusammenhänge zu bestätigen. Weltweit sammeln Forscher deshalb nach weiteren Erkenntnissen rund um die neuartige Krankheit Covid-19.

Und gerade, weil die Symptome so vielfältig sind und oft unklar ist, worauf diese zurückzuführen sind, raten Forscher auch bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmacksstörungen, sowie Schwindel an eine mögliche Coronavirus-Infektion zu denken.