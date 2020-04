View this post on Instagram

Wir sind so so glücklich, dass wir es jetzt endlich verraten können ❤️ Hab’s ja doch schon etwas länger für mich behalten 🙈 Das was gerade passiert, ist das, wovon ich immer geträumt habe! Wir werden endlich unsere eigene kleine Familie haben und wir können es kaum erwarten in ein paar Monaten unser kleines Wunder in den Armen zu halten! Träume können wirklich wahr werden 🙌🏻 ich bin so dankbar, überwältigt und so unfassbar glücklich über dieses wundervolle Geschenk ❤️ We are so happy and glad to finally share this wonderful news with you guys ❤️ This is seriously everything I ever dreamed of! We will have our own little family and we can’t wait to meet our little bundle of joy. Dreams really come true and I feel so overwhelmed, blessed and grateful for such a precious gift ❤️