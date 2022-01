Dass Rauchen schwere gesundheitliche Schäden verursacht, ist ja kein Geheimnis. Nun rücken Wissenschaftler aber auch die immer wieder als „gesündere Alternative“ gehypte E-Zigarette in ein schlechtes Licht. Eine neue Studie zeigt nämlich: Dampfen kann Erektionsprobleme verursachen.

E-Zigaretten sind keineswegs so harmlos, wie viele Konsumenten vielleicht denken.

Forscher entdecken Zusammenhang zwischen Dampfen und Erektiler Dysfunktion

Wem seine Potenz lieb ist, sollte besser nicht nur auf normale Zigaretten verzichten, sondern auch auf E-Zigaretten. Denn neue Forschungsergebnisse, die jetzt im American Journal of Preventive Medicine veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass männliche E-Zigaretten-Raucher mehr als doppelt so häufig an erektiler Dysfunktion leiden als Nicht-Dampfer.

Im Vergleich zu Nichtrauchern steigt die Wahrscheinlichkeit für Erektionsprobleme bei Konsumenten von elektrischen Zigaretten um das 2,4-fache. Die Studienautoren gehen davon aus, dass das Nikotin den Blutfluss zum Penis unterdrückt und dadurch die Impotenz verursacht.

E-Zigaretten: Keine „gesunde Alternative“

Forschende der Universität in New York und der Johns-Hopkins-Universität haben für ihre Studie insgesamt 13.711 Männer ab 20 Jahren zu ihrem Sexualleben befragt. „Wir haben Menschen mit hohem Cholesterinspiegel, Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgeschlossen, was ein wichtiger Grund für Erektile Dysfunktion ist.“, so der Hauptautor der Studie, Dr. Omar El Shahawy.

Von den Befragten gaben dann 10,2 Prozent an, unter Potenzproblemen zu leiden. Etwa ein Viertel von diesen rauchte täglich E-Zigaretten, etwas mehr als die Hälfte gab an, unregelmäßig E-Zigaretten zu konsumieren.

Die gängige Meinung, dass E-Zigaretten weniger schädlich sind als gewöhnliche Zigaretten, könnte zu seiner verstärkten Verbreitung beigetragen haben. Vor allem bei Jugendlichen erfreut sich das Dampfen einer immer größer werdenden Beliebtheit. El Shahawy erläutert: „Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen elektrische Zigaretten als eine Form der Schadensminderung durch das Rauchen verwenden, müssen wir den Zusammenhang zwischen Vaping-Produkten und erektiler Dysfunktion vollständig untersuchen, um die möglichen Auswirkungen auf die sexuelle Gesundheit der Männer besser zu verstehen.“

Langzeitstudien fehlen

Die Forscher kommen also zu dem Schluss, dass die Verwendung von E-Zigaretten unabhängig von Alter und Risikofaktorprofil durchaus mit Erektionsproblemen in Verbindung gebracht werden könne. Es brauche aber eine Langzeituntersuchung der langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten.

Zudem basieren die Ergebnisse lediglich auf der persönlichen Wahrnehmung der Teilnehmer. Was fehlt sind Daten, ob die Probanden andere Medikamente einnehmen, die eine erektile Dysfunktion verursachen, wie zum Beispiel Antidepressiva.