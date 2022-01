Am 1. Februar 2022 startet offiziell das Jahr des Tigers. Laut dem chinesischen Horoskop steht die Raubkatze für Mut, Abenteuer, Optimismus, Durchsetzungskraft und Risikobereitschaft. Auch das Element Wasser, das ein Symbol der Reinigung ist, ist im neuen Jahr deutlich zu spüren.

Was das für uns bedeuten könnte, lest ihr hier.

2022 ist das Jahr des Tigers

Das Chinesische Horoskop ist in der Astrologie längst nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist es auch immer wieder spannend zu erfahren, in welchem Jahr der fernöstlichen Astrologie wir uns diesmal befinden und welches der fünf Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Metall und Holz) mitmischt. Die Antwort: Am 1. Februar 2022 beginnt das Jahr des Tigers im Zusammenspiel mit dem Element Wasser.

Eigentlich eine richtig gute Kombination. Immerhin ist der Tiger eines der wohl stärksten Raubtiere der Tierwelt (was wir spätestens seit der Netflix-Serie „Tiger King“ wissen sollten). Er steht für kraftvolle Dinge, wie etwa Mut, Abenteuer, Optimismus, Durchsetzungskraft und Risikobereitschaft. Außerdem gilt der Tiger als besonders energiegeladen, kämpferisch und hat auch eine ausgeprägte leidenschaftliche Seite.

Und das sind, wenn wir mal an die letzten beiden Jahre zurückdenken, wirklich GENAU die Dinge, die wir jetzt unbedingt brauchen. Dazu kommt praktischerweise auch das Element Wasser, das uns in den nächsten zwölf Monaten begleitet. Symbolisch steht es für eine Reinigung. Also quasi auch für einen Neuanfang; den bitte jeder, wirklich jeder, aufs Herzlichste empfängt!

Alles oder nichts: Das Jahr der Veränderung

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und sieht Veränderungen nicht unbedingt gerne, wenn er nicht muss. Und dann klopfte Corona an die Tür und das, was wir uns am meisten wünschten, war, dass alles wieder anders wird! Diesmal aber gut anders und nicht schlecht anders, so wie in den vergangenen 21 (!!) Monaten.

2022 könnten wir dahingehend vielleicht sogar Glück haben! Denn das Jahr des Tigers steht für eine radikale Veränderung, aber im positiven Sinn. Denn das Tier ist stets voller Tatendrang und Impulsivität. Und ist das nicht genau das, wonach wir die letzten zwei Jahre so verzweifelt gesucht haben? Nur gut, dass das insgeheime Mantra des Tigers „Alles oder nichts“ zu lauten scheint. Also sollten wir dem neuen Jahr die Chance geben, dass wir endlich wieder den Mut finden, fokussiert zu sein und ein Ziel vor Augen zu haben. Denn nicht nur für Menschen, die in vorherigen Jahren des Tigers geboren worden sind, hält 2022 einige gute Dinge bereit.

Glück und Erfolg auf der Überholspur

Ist es nicht ein herrliches Gefühl, wenn man liest, dass 2022 für alle, die auch wirklich dahinterstehen, ein richtig gutes Jahr werden kann? Die Chancen für große Erfolge und den Abschluss wichtiger Projekte stehen sehr gut. Auch, wenn es Anfangs so scheint, als würde man sich in ein Risiko begeben, verbirgt sich dahinter eine wirklich gute Möglichkeit, voranzukommen und sich selbst zu verwirklichen.

Farben, die laut dem chinesischen Horoskop besonders viel Glück bringen sollen, sind: Blau, Grau, Weiß und Orange. Die Zahlen 1,3, und 4 könnten auch ein guter Leitfaden sein, wenn man mal Entscheidungen treffen muss, aber nicht genau weiß, was man tun soll.

Vorsicht: Hier könnten sich Gefahren verstecken

Es wäre wohl zu schön, um wahr zu sein, wenn ein Jahr mal nur Gutes mit sich bringt. So lauern auch 2022 ein paar Gefahren, auf die man vorbereitet sein sollte. Auch, wenn Risikobereitschaft und Mut oft gut sind, kann es auch schnell nach hinten losgehen. Deshalb sollte man sich in all dem „Ganz oder gar nicht“-Modus zumindest einen kleinen Plan-B zurechtlegen. Sei es ein finanzieller Polster oder ein anderes Ass, das man noch im Ärmel versteckt hält. Außerdem fühlt man sich dadurch gleichmal entspannter.

Auch die Gesundheit sollten wir in diesem Jahr besonderes im Auge behalten. Es ist also an der Zeit, dass wir uns wieder mehr um uns selbst und unser inneres Wohlbefinden kümmern. Dass wir zum Arzt gehen, wenn uns etwas weh tut, ist hoffentlich eh klar. Aber auch unsere seelische Gesundheit braucht Pflege!

Die Bereiche Liebe, Familie und Partnerschaft sollten wir auf keinen Fall vernachlässigen. 2022 könnten nämlich einige wichtige Entscheidungen und ernstzunehmende Entwicklungen anstehen. Wichtig hierbei: gemeinsame Entscheidungen treffen und niemanden vor den Kopf stoßen.

An diesen Tagen seid ihr im Jahr des Tigers geboren

So, und wer jetzt neugierig geworden ist, ob er ein echter „Tiger“ ist, kann sich hier die Antwort holen. Natürlich gab es bereits einige Jahre, die ganz im Zeichen des Tigers standen. Ob euer Geburtsdatum dazu zählt, lest ihr hier:

1926 : 13. Februar 1926 – 1. Februar 1927

: 13. Februar 1926 – 1. Februar 1927 1938 : 31. Januar 1938 – 18. Februar 1939

: 31. Januar 1938 – 18. Februar 1939 1950 : 17. Februar 1950 – 5. Februar 1951

: 17. Februar 1950 – 5. Februar 1951 1962 : 5. Februar 1962 – 24. Januar 1963

: 5. Februar 1962 – 24. Januar 1963 1974 : 23. Januar 1974 – 10. Februar 1975

: 23. Januar 1974 – 10. Februar 1975 1986 : 9. Februar 1986 – 28. Januar 1987

: 9. Februar 1986 – 28. Januar 1987 1998 : 28. Januar 1998 – 15. Februar 1999

: 28. Januar 1998 – 15. Februar 1999 2010 : 14. Februar 2010 – 2. Februar 2011

: 14. Februar 2010 – 2. Februar 2011 2022 : 1. Februar 2022 – 21. Januar 2023

: 1. Februar 2022 – 21. Januar 2023 2034: 19. Februar 2033 – 7. Februar 2035

Berühmte Vertreter sind unter anderem Ludwig van Beethoven, Lady Gaga und Leonardo DiCaprio.