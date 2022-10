Viel Zeug, wenig Platz: So sieht wohl die Wohn-Realität eines Großteils von uns aus. Deshalb gibt’s hier den wasserdichten ­Beweis, dass auch praktische Möbel unheimlich stylish sein können. Multifunktionale Möbel lautet das Zauberwort und ist zudem ein kleiner Beitrag zum bewussten Wohnen.

Diese Möbel werden zu einem echten Gamechanger.

Ein Möbelstück, viele Varianten

Große Räume, in denen man seine Interieur-Schätze präsentieren kann, sind zwar schön, aber let’s be honest: Wer kann sich das schon leisten? Daher sollten wir einfach das Beste aus dem Platz machen, den wir haben – Multifunktionalität ist angesagt! Platzsparende Möbel haben längst kein Studentenbuden-Flair mehr, vielmehr sind sie unheimlich praktisch und lassen sich den Bedürfnissen anpassen.

Ausklappbare Schreibtische, Sessel und Sofas, die sich in eine Liegefläche umwandeln lassen oder Tische samt Sitzmöglichkeiten, die man beliebig verschieben kann, sind nur ein paar der Beispiele an multifunktionalen Möbeln.

Wenn die Grenzen der Räume verschwimmen

Wenn die Pandemie samt Homeoffice und Co uns eines gelehrt hat, dann, dass die Grenzen innerhalb unseres Wohnbereichs immer stärker miteinander verschmelzen – was sich im Schlafzimmer befindet, kann genauso gut den Wohnbereich verschönern. Hier lautet das Credo: Je wandelbarer, desto besser! Hat man Möbelstücke, die sich vielseitig und in verschiedenen Räumen platzieren lassen, kann man sich sicher sein, dass man seine Wohnung immer wieder umgestalten kann, ohne dabei auch nur einen Cent auszugeben.

Das reicht von Regalen über Beistelltische und Sitzkissen und Lampen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Outdoor = Indoor

Kennt ihr noch die klassische weiße Stuhl-Tisch-Kombi aus Plastik, die überwiegend Großeltern in ihren Gärten stehen hatten? Vergesst diese Art von Outdoorpieces – mittlerweile haben Möbel für draußen ein richtig schickes Facelift erhalten und eignen sich sowohl für den Innenbereich als auch für Outdoor! Ob Balkon, Terrasse oder Wohnzimmer, hier gibt es nur eine Regel: Man muss sich wohlfühlen. Der Rest ist allein euch überlassen.

Egal ob Tische, Stühle, Kissen oder Kerzen: Was Outdoor gilt, kann auch Indoor verwendet werden. Umgekehrt sollte man allerdings vorsichtig sein. Denn nicht alle Möbelstücke sind wetterbeständig. Gerade bei Extremen wie Sonne, Regen oder Schnee sollte man darauf achten, dass keine Schäden entstehen.