Irgendwie ist es immer dasselbe. Eigentlich sind du und dein Boyfriend ja ganz harmonisch. Bis es in den wohlverdienten Urlaub geht. Diese leidlichen Konflikte erlebt ihr jedes Mal auf Reisen.

Streitthema Urlaub: Privat verreisen ohne Konflikte ist eine Illusion.

Diese fünf Debatten habt ihr jedes Mal vorm und im Urlaub

Der wohlverdiente Urlaub ist gebucht. Ihr habt die Erholung auch dringend nötig. Und doch gibt es wieder allerlei Anlass für Beziehungsknatsch. Er will lieber planen, du lieber chillen. Hier sind 12 Momente, die beweisen, dass 24/7 im Urlaub gerade für viele Paare eine echte Herausforderung ist.

In diesem Artikel findet ihr Beispiele für eine heterosexuelle Beziehung.

1. „Du hast im Ernst den Frühflug gebucht?“

Du hast das Hotel ausgesucht. Seine Aufgabe war es, den Flug zu buchen. Nur hat er sich für die etwas günstigere Variante des Frühflugs entschieden. Und das, obwohl er weiß, dass du alles andere als zur Sorte der Frühaufsteher gehörst. Im Klartext also € 50 weniger, dafür, dass der Tag für dich dann sowieso im Arsch ist. Nämlich weil du kein Auge schließen wirst, wenn der Wecker auf 4:20 gestellt ist. Um den Streit über die „Sparvariante Morgenflug“ zu besänftigen, wird der öffentliche Weg zum Flughafen dann lieber sein gelassen und der Airport-Driver um € 50 bestellt.

2. Fahrt zum Flughafen

Das Taxi ist da! Während du im schlaflosen Zombiemodus planlos durch die Wohnung läufst, steht er fluchend mit der Stechuhr an der Tür. 10 Minuten und ein kleiner Aufpreis im Taxi später verläuft die Fahrt schweigend. Die Annäherung findet erst im Flugzeug statt. Nämlich dann, wenn du dich beim ersten Ruckler voller Panik an ihn klammerst.

3. Die Ankunftshalle

Jetzt ist er gepisst, weil ihr seit 20 Minuten auf deinen Koffer wartet. Es folgt ein ausführlicher Vortrag seinerseits, dass für ein verlängertes Wochenende in die Sonne ein Handgepäck durchaus ausreichend ist. Zwei Shorts, T-Shirts und Badehose hätten schließlich in einer kleinen Tasche Platz. Jaja…

4. Im Hotel

Er will sofort auf Erkundungstour, während du in Ruhe chillen und ankommen willst. Nach langem hin und hier entscheidet ihr euch erstmals getrennte Wege zu gehen.

5. Find me at the Pool

Du liegst am Pool und hast dir schon den zweiten Cocktail reingestellt. Er findet dich, um dir begeistert von der morgendlichen Ruinentour zu erzählen, die er für euch gebucht hat. Der Mix aus Sonne und Alk lässt dich wohlwollend nicken – im Unklaren darüber, dass die Tour morgens für 5h angesetzt ist.

6. Dinner for Two

Er will eine Flasche Wein bestellen, während du verneinst, weil dir die sommerliche Day-Drinking Eskapade schwer auf den Kopf geschlagen hat. Er, enttäuscht darüber, dass er die Flasche wohl alleine trinken muss, motiviert sich damit, dass der morgige Tag zum Glück ja etwas abenteuerlicher würde. Nämlich dann, wenn ihr nach einem langen Aufstieg zu den Ruinen mit einem Sonnenaufgang über die Stadt belohnt werden würdet. Der what?!

7. Der Aufstieg

In der Dunkelheit besteigt ihr den Hügel. Während er einen auf Touriguide macht, bist du nonstop am Fluchen. Neben der Early-Hour macht dir auch dein Schuhwerk zu schaffen. Für die Sneakers war im großen Koffer einfach kein Platz. Ein Paar von 5 hübschen Sandalen muss nun für den Hike herhalten. Du redest erst wieder mit ihm, als der Aufstieg geschafft ist und die Sonne ihre magic verbreitet.

8. Beim Frühstück

Nach so einem anstrengendem Trip habt ihr euch ein Frühstück verdient. Drei Espressos und Eggs-Benedikt später schickst du ein Stoßgebet zum Himmel, während er Jausen-Brote schmiert, um über den Nachmittag zu kommen. „Oh bitte lass niemanden diese Peinlichkeit sehen!“

9. Endlich Meer

Endlich habt ihr in bequemen Liegestühlen am Meer Platz genommen. Leider direkt neben einer Familie mit 4 Kindern. Weil er es vergeigt hat, morgens die Liegestühle in der kinderlosen Front-Row mit Handtüchern zu besetzen. Die Harmonie wahrend versucht ihr, den Lärm der Kinder zu ignorieren. Jedoch – während du die Schönheit der Landschaft mit ihm teilen willst, ist er dabei seine Mails im Smartphone zu checken.

10. Im Jacuzzi

Du beschwerst dich über die bisher fehlende Romantik. Er versucht etwas Schwung im Jacuzzi hereinzubringen. Doch bedauerlicherweise hatten diese Idee auch andere. Nachdem ein Paar neben euch ziemlich forsch zur Sache geht, seid ihr euch zum ersten Mal einig doch lieber das nächste Kapitel im Buch zu lesen.

11. Ende der Reise

Eure Reise neigt sich dem Ende zu. Er hat das Frühstück gecancelt, um noch einen letzten Schnorchelgang zu joinen. „Bitte schmier mir noch ein paar Brote für den Weg zum Flughafen“, ruft er dir noch zu. Möglichst unauffällig erfüllst du seinen Wunsch, um dann noch schnell ein wenig Insta-taugliches Material auf die Beine zu stellen.

12. Story gut, Urlaub gut

Spätestens am Rückflug sind dann alle Differenzen wieder vergessen. Happy klickt ihr euch durch deine Insta-Storys. Schön war er, der Urlaub. Und beim nächsten Mal buchen wir auch fix den Nachmittagsflug.