Urlaubszeit ist die schönste Zeit! Die Sonne scheint, Entspannungsmodus an – zumindest bis dir einer der folgenden Urlaubstypen begegnet. Wir haben uns in der Redaktion mal umgehört, welche Verhaltensweisen der Miturlauber unser Blut ordentlich in Wallung bringen. Und da kam so einiges.

Denn nicht jeder Miturlauber verhält sich rücksichtsvoll.

Diese 13 Urlaubstypen können ganz schön nerven

Gleich mal vorweg: wir sind begeisterte Urlauber. Aber leider sind wir nicht immer die einzigen, die die Idee hatten, in Urlaub zu fahren. Und so manche Miturlauber können schon ganz schön nervig sein.

Hier sind unsere Top-Urlaubsvermieser:

1. Der Liegen-Besetzer

Starten wir gleich mal mit jener Spezies, die besonders auffällig in wirklich jedem Bade-Urlaub anzutreffen ist und schon morgens für Stress sorgt. Denn diese stellt sich den Wecker um 6 Uhr früh, um sich mit ihrem Handtuch jene Liege möglichst nah am Wasser zu besetzen. Am Ende verbringen diese nervenden Urlaubstypen dann zwar nur maximal 1 Stunde darauf, aber der beste Platz für den ganzen Tag ist gesichert. Geht gar nicht, wie wir finden! Zum Glück bekämpfen viele Hoteliers diese Angewohnheit mittlerweile und räumen solche Handtücher kompromisslos wieder ab, wie kürzlich in einem Hotel auf Teneriffa passiert.

2. Der Buffet-Drängler

Eins ist klar. Am Hotel-Buffet wird jeder satt! Und sollte mal eine Sache kurz ausgehen, wird diese meist ganz schnell wieder umso frischer und duftender nachgeladen. Aber nicht alle Hotelgäste scheinen darauf zu vertrauen. Denn immer wieder trifft man auf diese Typen, die sich zielstrebig an der Schlange vorbei drängeln, um sich die begehrtesten Häppchen zu sichern. Kommt immer gut sowas!

3. Der Buffet-Plünderer

Gleich nach der Kategorie der Buffet-Drängler kommt der Buffet-Plünderer. Jene Urlauber-Spezies, die ihren Hals nicht voll genug kriegen kann. Auf den Teller wird einfach alles gepackt, was nur irgendwie lecker sein könnte. Doch nur ein Bruchteil der geplünderten Häppchen schafft es tatsächlich in ihren Magen. Der Großteil muss schließlich vom Hotelpersonal entsorgt werden. Finden wir total unsozial und nervig!

4. Der Fremdsprachen-Poser

Bleiben wir gleich beim Essen. Ziemlich nervig finden wir auch jene Urlaubstypen, die beim perfekt deutsch- oder englischsprechenden Kellner zur Essensbestellung ihre 3 Wörter Italienisch auspacken müssen.

5. Der Deutsch-für-Fremdsprechende-Typ

Ebenfalls mega peinlich: wenn Hotelgäste mit dem Kellner nicht in ganzen Sätzen reden wie zum Beispiel „ich zahlen“, „nix verstehen“ usw. Ist uns wirklich ein Rätsel, wie Menschen glauben, dass fremdsprachige Leute nur Deutsch mit Infinitiv-Formen verstehen sollen?

6. Der Extrawurst-Besteller

Ok, einen haben wir noch beim Thema Essen. Und zwar jene Typen, die ständig Extrawürste brauchen. Zu ihrer Pizza wollen sie Ketchup und den Salat bitte ohne Olivenöl. Dann bleib doch daheim!

7. Der Spaßverderber

Schon klar, im Urlaub wollen sich die meisten Leute erholen und entspannen. Aber auch der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Dabei gibt es nichts Mühseligeres als die Miturlauber am Nebentisch, die gleich genervt mit den Augen rollen oder laut aufschnauben, sobald man es wagt, mal herzlich aufzulachen.

8. Der Insta-Poser

Diese Spezies, hat sich in den letzten zehn Jahren wie Ungeziefer am Hotelpool ausgebreitet. Sie benutzt ihren Selfiestick als wäre er ein angeborener Körperteil. Für ihre Insta-Show nimmt dieser Urlaubstyp stets die besten Plätze in Anspruch. Und auch wenn wir selbst ab und an unter diese nervigen Pool-Poser fallen: Mit wirklichem Urlaubsgenuss hat die Sache wenig zu tun.

9. Der Dauer-Beschaller

Er beschallt den gesamten Poolbereich mit schlechter Prolo-Mucke aus seinem schlechten Smartphone-Lautsprecher. Hallo, wozu gibt es Kopfhörer!

10. Die Jacuzzi-Knutscher

Ein Phänomen, das in wirklich jedem feuchtfröhlichen Entspannungsort auftaucht, ist das der Jacuzzi-Knutscher. Kaum machst du es dir im Whirlpool gemütlich, da drängt sich ein Paar neben dich, das sich unüberseh- und hörbar seinem hormonellen Treiben hingibt. Ach, geht doch in euer Zimmer!

11. Der Dauer-Flirter

Eigentlich willst du nur in Ruhe sonnen und dein Buch lesen. Aber der Typ, der sich neben dich platziert hat, baggert dich mit plumpen Anmachsprüchen an. Das ist zu Hause schon nervig – im Urlaub aber umso mehr.

12. Der Poolpinkler

Er hatte schon mindestens drei Drinks an der Poolbar im Wasser. Ebendieses hat er aber seit Stunden nicht verlassen. Wohl ziemlich sicher hat er oder sie in das Pool-Becken gepinkelt. Echt eklig und unnötig!

13. Der ignorante Eltern-Typ

Wir verstehen, dass überforderte Eltern im Urlaub alles tun, um kurz mal abzuschalten. Aber seinem Kind ein Handy oder Tablet zum Spielen in die Hand drücken und dieses auf voller Lautstärke ist echt nicht ok.

Bist du auch von diesen Urlaubstypen genervt? Oh ja die gehören leider zum Urlaub wie klebrige Sonnencreme und Stechmücken! Nope! Also ich lass mich im Urlaub nicht so schnell aus der Entspannung bringen.

