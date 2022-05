Jap, wir sind wohl schon alle urlaubsreif! Und es ist auch schon höchste Zeit, dass wir uns Gedanken über unser Sommer-Reiseziel machen. Wem noch etwas Inspiration für einen Urlaubsort fehlt, könnte hier vielleicht fündig werden.

Denn wir verraten euch, welcher Urlaub laut eurem Sternzeichen am besten zu euch passen könnte.

Widder

Der Widder kann sich oft nicht entscheiden, ob er lieber etwas Spannendes erleben oder doch lieber am Strand relaxen möchte. Denn er hat oft das Gefühl, etwas zu verpassen. Durch seine impulsive, leidenschaftliche, aber auch fröhliche und lockere Art, gefällt es ihm nahezu überall auf der Welt. Am wohlsten fühlt er sich jedoch im Süden, wo die Sonne immer scheint, die Menschen nur so strahlen und auch das Essen immer passt!

Um Sightseeing und Entspannung zu kombinieren, wären folgende drei Reiseziele etwas für das Sternzeichen:

Lissabon

Nizza

Sizilien

Stier

Wenn der Stier eines liebt, dann ist das Organisation! Denn darin ist er ein wahrer Meister. Deshalb kommt ein Roadtrip für ihn niemals infrage. Dafür ist es viel zu unsicher, ob man für die Nacht noch eine passende Unterkunft findet. Das Sternzeichen setzt hier lieber auf gut durchgeplante Reisen. Was auch niemals fehlen darf: Kultur! Denn historische Orte kann man schließlich nie genug sehen.

Folgende Orte haben alles, was man sich von einem Urlaubsort wünscht:

Athen

Sevilla

Dubrovnik

Zwilling

Für den aufgeweckten und immer optimistischen Zwilling gibt es im Urlaub nur ein Motto: So viel wie möglich erleben! Das geht am besten mit einem Roadtrip quer durch ein Land – egal ob mit Camper, Auto oder Motorrad. Das abenteuerlustige Sternzeichen bleibt am liebsten nie lange am selben Ort, sondern möchte einfach alles aus dem Sommerurlaub rausholen. Schließlich findet der ja meistens nur einmal im Jahr statt …

Diese Reiseziele haben so einiges für den Zwilling zu bieten:

Sardinien

Balearen

Korsika

