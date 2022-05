Nach acht Staffeln zählt Pete Davidson mittlerweile schon zum fixen Bestandteil von „Saturday Night Live“. Jetzt hat der US-Komiker aber überraschend verkündet, dass er die Kultshow verlassen wird.

In einem offenen Brief findet er emotionale Worte für seinen Ausstieg.

Pete Davidson verkündet „SNL“-Aus

Die „SNL“-Folge vom 21. Mai 2022 ist wohl die letzte, in der wir Pete Davidson in seinem Element sehen. Denn der Komiker hat jetzt seinen Ausstieg aus der kultigen Show verkündet. Acht Jahre lang war er Teil des Teams und hat Menschen weltweit unterhalten. Mit nur 20 Jahren gab Davidson sein Debüt in der Show.

Da der 28-Jährige selbst kein Social Media nutzt, hat sein guter Freund und Wegbegleiter Dave Sirus jetzt ein Video in Petes Namen auf seinem Instagram-Account geteilt. „Als ich mit der Show begonnen habe, war ich gerade mal 20 Jahre alt. Ich hatte keine Ahnung, was ich da überhaupt tue“, schreibt Davidson. Zu Beginn habe er großen Respekt davor gehabt, doch schlussendlich sei er froh, dass er einfach immer weiter gemacht habe.

„Ich habe mit diesem Publikum so viel geteilt. Ich bin buchstäblich vor euren Augen aufgewachsen. Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen“, so die emotionalen Worte des 28-Jährigen. Dann bedankt er sich noch beim gesamten Team von „Saturday Night Live“. „Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr immer hinter mir gestanden seid, auch wenn das nicht gerade die Meinung der Öffentlichkeit war“, schreibt Davidson.

Er habe durch die Show sehr viele Lektionen und Werte fürs Leben gelernt, so der Komiker weiter. „Danke, dass ihr mir Erinnerungen beschert habt, die ich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen werde. ‚SNL‘ ist mein Zuhause. Ich bin so glücklich, aber auch gleichzeitig auch so traurig wegen dieser Show heute Abend“, schreibt Pete abschließend in dem Posting, das ein Video zeigt, in dem er Jerrod Carmichael nach seinem allerersten Einstieg überglücklich umarmt. Damit geht also auch eine kleine Comedy-Ära im US-TV zu Ende …

Ist Kim Kardashian der Grund?

Während einige Fans den Ausstieg von Pete Davidson aus der Fernseh-Show einfach nicht wahrhaben wollen, spekulieren andere schon über den Grund für das überraschende Aus. Viele munkeln, dass es etwas mit Petes neuer Freundin Kim Kardashian zutun haben könnte. Schließlich lebt das It-Girl samt Familie in Los Angeles. „Saturday Night Live“ wird jedoch in New York City gedreht.

Es wird aber sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir den 28-Jährigen auf dem Bildschirm sehen. Denn laut dem Branchenmagazin Variety hat der Komiker eine Rolle im Horrorfilm „Bodies Bodies Bodies“, der ab August läuft. Und in der Peacock-Komödie „Bupkis“, wird Davidson eine autobiografische Rolle übernehmen.

Was sagt ihr zum Ausstieg von Pete Davidson bei „SNL“? Das ist echt traurig … Kann ihn verstehen!

Quiz Maker – powered by Riddle