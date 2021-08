Noch vor ein paar Tagen plauderte der Ehemann von Scarlett Johansson das lang gehütete Geheimnis aus, dass die beiden ein Kind erwarten. Jetzt ist ihr Sohn auf die Welt gekommen und er verrät auch schon den Nahmen ihres Babys.

Im Juni brodelte die Gerüchteküche rund um Scarletts Schwangerschaft. Bestätigt wurden sie aber erst vor kurzem von Ehemann Colin.

Scarlett Johansson und Colin Jost sind Eltern

Die Babynews dieses Jahr scheinen sich zu überschlagen. Eine von ihnen schaffte es allerdings, ihre Schwangerschaft bis kurz vor der Geburt des Kindes zu verheimlichen: Scarlett Johansson. Noch im Juni brodelte die Gerüchteküche rund um ihre Schwangerschaft, die lange nicht bestätigt wurden. Erst bei einem kürzlichen Auftritt in Connecticut verriet Ehemann Colin Jost, dass er und die “Black Widow”- Darstellerin ein Kind erwarten würden. Der Comedian soll bei dem Auftritt demnach gesagt haben: “Wir bekommen ein Baby, es ist aufregend.” Zumindest berichtete das eine Quelle, die vor Ort gewesen sein soll.

Colin verrät Name von ihrem Sohn

In sehr nüchterner Manier teilt der Comedian die Geburt ihres Sohnes via Instagram mit. “Ok ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr“, so der 39-jährige Komiker. Seine Fans bittet er um genügend Privatsphäre in der aufregenden Zeit. Wenn seine Fans dennoch Fragen hätten, sollen sie sich bitte bei seinem Pressesprecher Michael Che melden, so der “Saturday Night Live”-Comedian. Michael Che der eigentlich sein “Saturday Night Live” Kollege ist, nimmt die ganze Situation mit Humor. Denn über seinen Instagram-Account nimmt er momentan alle Fragen, die Colins Sohnemann Cosmo betreffen, entgegen.

Scarlett schon vor Colin verheiratet

Dies ist schon das zweite Kind für die “Avengers”-Schauspielerin. Im Jahr 2014 brachte sie ihre Tochter Rose zur Welt. Kurz nach der Geburt heiratete sie den Vater Romain Dauriac, ließ sich allerdings schon zwei Jahre später wieder scheiden. Seit Oktober 2020 ist sie nun mit dem “Saturday Night Live”-Komiker verheiratet und brachte ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt.