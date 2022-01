Manche Menschen können nicht anders und vergleichen sich selbst ständig mit den Personen um sie herum. Ganz egal, ob es ihrem Selbstbild schadet oder nicht – sie können es einfach nicht abschalten. Der Grund dafür liegt zum Teil in den Charakterzügen ihres Sternzeichens.

Diese Tierkreiszeichen vergleichen sich rund um die Uhr mit anderen.

Krebs

Der Krebs ist ein großer Familienmensch. Deshalb verbringt er liebend gerne Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden. Doch im ständigen Vergleich mit ihnen sieht er nur seine eigenen Schwächen und Defizite. Für ihn machen es alle besser als er, aus diesem Grund traut er es sich oft nicht zu, Herausforderungen anzunehmen. Denn er glaubt, es gäbe noch so viel andere, die eine Aufgabe besser erledigen könnten als er.

Jungfrau

Mit ihrem Perfektionismus kann die Jungfrau nicht anders, als sich in allen Lebensbereichen mit anderen zu messen. Dafür analysiert sie gerne, was sie besser machen könnte als die Menschen um sie herum. Das führt aber oft dazu, dass sie sich viel zu hohe Ziele setzt und ihre Maßstäbe nicht erreichen kann. Deshalb ist sie immer wieder frustriert, wenn ihr etwas nicht sofort gelingt.

Fische

Fische kämpfen sehr oft mit ihrem Selbstwertgefühl und sind aus diesem Grund sehr schnell von anderen eingeschüchtert. Manchmal reicht es schon, wenn eine stylische Person in der Stadt an ihnen vorbeischlendert und der verträumte Fisch zieht sofort Vergleiche und Rückschlüsse auf sich selbst. Kennt sich ein Freund oder eine Freundin in einem Bereich besonders gut aus, dann vergleichen sich Fische oft mit ihrer Expertise und kommen zum Schluss, sie hätten nur wenig Ahnung in den meisten Lebensbereichen.