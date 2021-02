Alle 64 Kandidaten für “Starmania 21” stehen endlich fest. Die ersten 16 von ihnen werden wir dann schon am 26. Februar in der Qualifikationsrunde auf ORF1 sehen.

Auch die Jury für die Castingshow steht bereits fest.

Das sind die ersten 16 Kandidaten für “Starmania 21”

Endlich ist es so weit. Alle 64 Kandidaten für die neue Staffel von “Starmania” stehen fest. In der ersten Qualifikationsrunde werden 16 von ihnen um den Aufstieg ins Semifinale kämpfen. Auf diese Kandidaten dürfen wir uns in der ersten Folge von “Starmania 21” freuen:

Maria Aschenwald : 34-jährige Kindergartenassistentin, aus Mayrhofen in Tirol.

: 34-jährige Kindergartenassistentin, aus Mayrhofen in Tirol. Vanessa Dulhofer : 16-jährige Schülerin, aus Traiskirchen in Niederösterreich.

: 16-jährige Schülerin, aus Traiskirchen in Niederösterreich. Diego Federico : 24-jähriger Südtiroler. Er ist Musicaldarsteller, Lehrer und Choreograf

: 24-jähriger Südtiroler. Er ist Musicaldarsteller, Lehrer und Choreograf Anja Fischthaler : 18-jährige Verkäuferin, kommt aus Vöcklabruck in Oberösterreich.

: 18-jährige Verkäuferin, kommt aus Vöcklabruck in Oberösterreich. Antoine Humbert : 29-jähriger Künstler, lebt in Wien.

: 29-jähriger Künstler, lebt in Wien. Noah Küng ist 20 Jahre alt, studiert, stammt aus Lustenau in Vorarlberg.

ist 20 Jahre alt, studiert, stammt aus Lustenau in Vorarlberg. Felix Larcher : 21-jähriger Verkäufer aus Ansfelden in Oberösterreich.

: 21-jähriger Verkäufer aus Ansfelden in Oberösterreich. Stephanie Madrian : 22-jährige Klagenfurterin und Studentin.

: 22-jährige Klagenfurterin und Studentin. Markus Manzl : Der 17-jährige Schüler kommt aus St. Johann im Pongau.

: Der 17-jährige Schüler kommt aus St. Johann im Pongau. Sebastian Mucha : 24-jähriger Polizist, aus St. Aegyd am Neuwalde in Niederösterreich.

: 24-jähriger Polizist, aus St. Aegyd am Neuwalde in Niederösterreich. Teodor Munjas : 28-jähriger Wiener, Kundenberater in einer Werbeagentur

: 28-jähriger Wiener, Kundenberater in einer Werbeagentur Victoria Naglmair : 17-jährige Schülerin aus Schrems in Niederösterreich.

: 17-jährige Schülerin aus Schrems in Niederösterreich. Julia Novohradsky : 19-jährige Studentin aus Wien.

: 19-jährige Studentin aus Wien. Uwe Painer : 40-jähriger Drucktechniker aus Stögersdorf in der Steiermark.

: 40-jähriger Drucktechniker aus Stögersdorf in der Steiermark. Julia Sylvia Wastian : 18-jährige Studentin aus Brückl in Kärnten.

: 18-jährige Studentin aus Brückl in Kärnten. Lisa Wessely: 16-jährige Schülerin aus Horitschon im Burgenland.

So wird die Show ablaufen

Am 26. Februar startet die neue Staffel von Starmania auf ORF1 mit einer von vier Qualifikationsrunden. Dort treten dann jeweils 16 Kandidaten an und die Hälfte von ihnen wird nach dieser Runde wieder nach Hause geschickt. Aber wer trifft diese Entscheidung? Die Jury für die Castingshow steht bereits seit einigen Wochen fest: Tim Bendzko, Ina Regen und Nina “Fiva” Sonnenberg werden die Kandidaten bewerten und entscheiden schlussendlich, wer weiter ist und wer nicht.

In zwei Semifinal-Shows matchen sich die verbliebenen 32 Kandidaten um 16 Plätze für die Final-Shows. Dabei wird dann auch das Publikum ein Wörtchen mitzureden haben. Denn mit Televoting entscheiden dann die Zuseher über die Talente. Moderiert wird das ganze natürlich wieder von der Ikone Arabella Kiesbauer. Sie kennen wir natürlich schon aus den “Starmania”-Staffeln von 2002 bis 2009.