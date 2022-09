Da staunten die Mitarbeiter*innen und Restaurantbesucher*innen wohl nicht schlecht: Ein Mann reitet mit seinem Pferd durch ein Drive-In und bestellt für sich und seinen treuen Gefährten 100 Chicken-Nuggets. Das Video von dem ungewöhnlichen Besuch geht derzeit viral und sorgt für Belustigung im Netz.

Der Mann und sein Hengst dürften wohl ziemlich hungrig gewesen sein!

Mann reitet durch Drive-In – Video geht viral

Die meisten von uns nutzen das Drive-In eines Restaurants, wenn es mal besonders schnell gehen muss. Welch ein Luxus, das Auto nicht verlassen zu müssen, um an warmes Essen zu kommen. So manch einer hat sich dabei aber schon mal gefragt, ob es eigentlich erlaubt ist, zu Fuß durch das Drive-In zu spazieren. Spoiler: Nein! Zumindest wird es nicht gerne gesehen! Es heißt ja auch nicht umsonst DRIVE-In. Außerdem kann es auch gefährlich werden. Nicht selten verweigern die Mitarbeiter*innen daher sogar die Annahme der Bestellung. Tja, bei tierischem Besuch scheint man da aber etwas kulanter zu sein.

Als ein Mann aus London während eines Ausrittes plötzlich Hunger verspürt, hat der einen originellen Einfall. Er beschließt kurzerhand einfach mit seinem Pferd zu einem nahegelegenen McDonald’s-Restaurant zu reiten. Dort angekommen, steigt er nicht vom Pferd, sondern lenkt seinen tierischen Begleiter durch das Drive-In, um eine riesige Bestellung aufzugeben. Und zwar 100 Chicken-Nuggets …

„Bitte einmal 100 Chicken-Nuggets“

Auf TikTok teilte der Mann Aufnahmen von sich, wie er die Mitarbeiter*innen und Besucher*innen einer Filiale der beliebten Fast-Food-Kette in East London in Staunen versetzte. Unter dem TikTok-Clip steht geschrieben: „Nach unserem Ritt wurden wir hungrig, also holte ich uns 100 Chicken-Nuggets“. Auf dem Filmmaterial galoppiert das riesige Pferd zum Takeaway-Schalter, während sein Reiter die Bestellung aufgibt – sie reiten dann zum nächsten Fenster, um eine riesige Tüte voller McNuggets abzuholen.

Der lustige Clip geht prompt viral und verzeichnet bereits mehr als 1,6 Millionen Aufrufe. Die User feiern die Aktion und kommentieren fleißig. „OMG du schaust so cool aus. Ich habe gerade erst angefangen zu reiten, aber das ist mein Ziel.“, schreibt ein Nutzer. Eine TikTokerin kommentiert: „Dein Pferd ist so brav. Meine Stute würde sich hundertmal im Kreis drehen.“ Tatsächlich scheint der Reiter äußerst routiniert. Ob der Mann in der Vergangenheit bereits öfters durch das Drive-In ritt, steht allerdings nicht fest.