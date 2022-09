Wer Angst vor Schlangen hat, muss jetzt ganz stark sein. Im Netz geht gerade ein Video viral, in dem eine Schlange im Ohr einer Frau festsitzt. Zu sehen ist dabei, wie ein Arzt versucht, die Schlange aus der Körperöffnung zu entfernen.

Allerdings steht nicht fest, ob das Video wirklich echt ist. Wir hoffen ganz stark, es ist Fake!

Schlange steckt im Ohr einer Frau fest

Triggerwarnung: das folgende Video ist nichts für schwache Nerven. Im Netz ist nun ein Clip aufgetaucht, der bei Schlangen-Phobiker für Angst und Bange sorgen dürfte. Zu sehen ist nämlich, wie eine Schlange im Ohr einer Frau feststeckt. Das schockierende Filmmaterial hielt den angeblichen Moment fest, in dem ein „Chirurg“ versucht, eine Schlange zu entfernen, die zuvor in das Ohr einer Frau eingedrungen war. Dabei besonders beunruhigend: Das Tier lebt offenbar noch.

Auf Facebook verzeichnet die „herpetologischen Operation“ bereits über 200.000 Aufrufe. „Die Schlange ist ins Ohr gekrochen“, heißt es in der Unterschrift des bizarren Facebook-Clips, der am 1. September von einem in Indien lebenden User gepostet wurde.

In dem fast vierminütigen Clip ist ein mutmaßlicher Arzt zu sehen, der mit einer Pinzette verzweifelt versucht, eine schwarz-gelbe Schlange, die mit ihrem Kopf aus dem Ohr der Patientin schaut, herauszuziehen. Unglücklicherweise gelingt es ihm nicht, das Reptil aus seinem unorthodoxen Liegeplatz zu holen. Der virale Clip endet, ohne zu verraten, ob die Mission erfolgreich war oder nicht, und lässt die Zuschauer schockiert und entsetzt zurück. Vor allem stellt sich vielen die Frage, wie das Tier überhaupt „unbemerkt“ in den Gehörgang der Frau kriechen konnte. Die Mehrheit der User ist aber stutzig, was die Echtheit des Videos betrifft.

Echtheit des Clips fragwürdig

„Das ist niemals ein echter Arzt“, spottete ein nicht überzeugter Facebook-User. Ein anderer schreibt „100 Prozent fake! Das Video kann nicht echt sein, unmöglich!“. Eine Skeptikerin findet es seltsam, dass die Schlange kopfüber herausschaut – denn das würde bedeuten, dass sie in ihr Ohr kroch und sich dann auf so engem Raum umdrehte. Tatsächlich ist die Echtheit äußerst fragwürdig. Es ist nämlich völlig unklar, wo, wann oder wie sich dieses unglückliche Ereignis ereignete, berichtete die lokale Zeitung „Economic Times“.

Ungeachtet der Richtigkeit des Videos wäre dies aber nicht das erste Mal, dass ein ungebetener Schädling den Gehörgang einer Person besiedelt. Im Januar erlebte ein Neuseeländer den schlimmsten Albtraum eines jeden Entomophoben, nachdem eine Kakerlake in sein Ohr eingedrungen und dort drei ganze Tage lang verblieben war. Bleibt nur zu hoffen, dass die Frau in dem Clip nicht ganz so lang mit der Schlange im Ohr leben musste – falls das Ganze wirklich passiert ist!

Was denkt ihr? Ist das Video echt? Ja, es schaut schon irgendwie realistisch aus. No Way! Ganz sicher fake!

