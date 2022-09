Das Nervenkostüm von König Charles scheint gerade äußerst unbeständig zu sein. Denn ein einzelner Stift bringt den britischen Monarchen offenbar schon an seine Grenzen. Ein Video, das den Queen-Nachfolger während einer Signier-Zeremonie zeigt, geht gerade um die Welt.

Das ist bereits der zweite Zwischenfall mit einem einfachen Stift binnen weniger Tage …

Stift bringt König Charles zum Verzweifeln: „Ich hasse das“

Es ist mit Sicherheit keine leichte Zeit für King Charles III. Der 73-Jährige verarbeitet eigentlich gerade den Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth. Gleichzeitig muss er aber als neuer König von England stark sein, um die Welt reisen und offizielle Termine wahrnehmen. Und das alles unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Klar, dass man hier schon mal die Nerven verliert. Damit hält sich der britische Royal auch gerade nicht zurück. Videos zeigen den Monarchen, der wegen einfachen Stiften auszuflippen scheint.

Während einer Signier-Zeremonie im Hillsborough Castle in Nordirland unterschreibt der König diverse Dokumente. Doch der Stift will irgendwie nicht so, wie es seine Majestät möchte. Denn er hinterlässt wohl schmierige Spuren an seinen Händen (okay, das ist auch für uns Normalos extrem nervig). „Oh Gott, ich hasse das“, schimpft der Royal daraufhin los. Dann schreitet Camilla zur Hilfe. „Oh Moment, es rinnt überall hin, warte kurz“, so seine Ehefrau in dem Video, das der TV-Sender CBS auf Twitter teilte.

Charles blickt abfällig auf seine Hände, die offenbar mit Tinte beschmutzt sind. „Ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen! Das passiert jedes Mal!“ Höchste Zeit also, dass seine Gefolgschaft neue Stifte besorgt …

„Es ist der 13., Sir“

Aber nicht nur der Stift scheint König Charles aus dem Konzept zu bringen. Offenbar steht er gerade so unter Druck, dass er das Datum an diesem Tag nicht mehr wusste. „Ist heute der 12. September?“, fragt Charles alle Anwesenden im Raum. „Es ist der 13., Sir“, heißt es aus dem Hintergrund. Camilla bekräftigt ihn: „Für den 12. hattest du gestern unterzeichnet.“

Während sich die einen über den Royal lustig machen, verteidigen ihn andere. Auf Twitter kommentiert jemand: „Lasst ihn doch mal durchatmen. Der Mann ist 73 Jahre alt. Wie viel Schlaf hatte er wohl die letzten Tage? Wie oft ist er wohl gereist? Während er um seine Mutter trauert?“

Nicht der einzige Zwischenfall

Schon vor wenigen Tagen ist der britische König bereits unrund aufgrund eines Stiftes geworden. Millionen Menschen haben Charles live dabei zugesehen, als er am Wochenende seine erste Rede als neuer König gehalten hat. Dafür unterzeichnete er auch seinen offiziellen Aufstieg auf den Thron des britischen Commonwealth. Doch ein Moment ist den Zuseher:innen hier besonders ins Auge gestochen. Bevor sich Charles hingesetzt hat, um das Dokument zu unterschreiben, befahl er einem Bediensteten mit einer abfälligen Handbewegung, dass dieser sämtliche Schreibutensilien vom Tisch räumen soll, damit der Royal ausreichend Platz hat.

Besonders bitte: Das Schreibset samt Feder und Tintenfass soll ein Geschenk seiner Söhne William und Harry an ihn gewesen sein. Das Video, unter anderem zu sehen bei Page Six, sorgt seither für Diskussionen. Zeigt König Charles bereits erste Anzeichen von großer Arroganz oder ist der Druck gerade einfach zu groß für ihn …?