Geht es nach TikTok, dann gibt es einen neuen Dating-Trend, auf den wir vor allem bei der Online-Version achten sollten. Denn neben alarmierenden Red Flags und positiven Green Flags gibt es jetzt noch eine weitere Farbe: Beige Flags! Und die sollen, wie der Name der Farbe bereits andeutet, voraussagen, wie langweilig die Person ist, mit der man gerade anbandelt.

Wir hatten bestimmt alle schon mal damit zutun, ohne es zu wissen. Hier lest ihr, wie ihr sie erkennt!

Beige Flags beim Dating „warnen“ vor Langeweile

Das Dating-Game ist nicht gerade die einfachste Sache der Welt. Es gibt mittlerweile schon zu viele Dinge, auf man achten sollte. Da wären etwa Red Flags (Achtung, toxisch!), Pink Flags (erste Warnzeichen, die sich zu Red Flags entwickeln könnten) und Green Flags (alles tip top). Doch es gibt auch eine weitaus unauffälligere Farbe, die man, wenn man TikTok vertraut, ebenfalls nicht unbeachtet lassen sollte.

Auf der Plattform kursiert seit neuestem der Hashtag #beigeflags. Klickt man drauf, dann liest man unzählige Dinge, die einen an seinem potenziellen neuen Partner bzw. an seiner neuen Partnerin langweilen könnten. Es ist sozusagen die „Pizza Margherita“ des Online-Datings. Also definitiv gut und man kann damit auch sicher nichts falsch machen, aber eben auch ein bisschen fad im Geschmack, ohne große Überraschungen.

Online-Dating kann schnell zu einem eintönigen Spielchen werden. Man scrollt, man swiped und man textet. Man muss nicht unbedingt ein Profi sein, um hier ein Muster der möglicherweise zukünftigen Matches zu erkennen. Der eine posiert am Berg, die andere am Boot und wieder jemand anderes zeigt sich mit einem alkoholischen Getränk in der Hand. Nichts davon ist falsch, aber eben auch nicht unbedingt befriedigend.

So erkennt man Beige Flags

Ins Leben gerufen hat Beige Flags TikTokerin Caito, die sich auf ihrem Account sogar als „CEO der Beige Flags“ bezeichnet. Damit scheint sie also wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Ihr erstes Video zu diesem Thema trägt den Titel „Beige ist das neue Rot … oder mit anderen Worten: Dating-Apps sind eine absolute Verschwendung“.

Aber was genau zählt denn nun zu den sogenannten „Beige Flags“? Geht es Caito, dann gibt es da so einiges, das ein ziemlich langweiliges, basic Leben mit jemandem voraussagt. Bereit?

Jemand, der sagt, er mag keinen Koriander. Oder Pizza Hawaii. Weil das scheinbar schon zum absoluten Mainstream gehört.

Jemand, der andauernd Referenzen zu Kult-Sitcoms wie „Friends“ oder „The Office“ macht. Mittlerweile ist der Altersdurchschnitt auf Tinder und Co. wohl schon so niedrig, dass die meisten Personen besagte Serien gar nicht mehr kennen …

Jemand, dessen Persönlichkeit nur anhand von Welpen geprägt ist. Daran können wir zwar jetzt nichts Schlechtes erkennen, aber gut.

Jemand, der Excel-Tabellen auch nur erwähnt. Okay, guter Punkt!

Jemand, der von vorneherein klarstellt, dass er jemanden an seiner Seite braucht, der mit seiner Art von Humor umgehen kann. Klingt definitiv anstrengend.

Jemand, der einen Partner oder eine Partnerin sucht, mit dem oder der er Abenteuer erleben kann. Was genau sind denn Abenteuer?!

Jemand, der andauernd nur von Krypto-Währungen spricht. Willkommen im Jahr 2022 – das ist jetzt schon sowas von out …

Jemand, der ausschließlich Selfies von sich in der App teilt. Moment, ist diese Person etwa so langweilig, dass sie keine Freunde hat, die Fotos von ihr machen kann???

Jemand, der sich einen typischen Sonntagmorgen so vorstellt: Strand, Brunch und Kaffee. Ähm okay, was ist daran jetzt langweilig?

Einfach nur eine Ausrede, um sich nicht binden zu wollen?

Fakt ist, man kann in wirklich allem etwas Negatives finden und wenn wir ehrlich sind, dann kann man es uns auch nur ziemlich schwer recht machen. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir uns mit weniger zufriedengeben sollten, als uns zusteht. Aber Beige Flags zu suchen, die praktisch einfach nur einen Durchschnittsmenschen beschreiben, ist in gewisser Weise wirklich etwas übertrieben. Wollen wir damit einfach nur eine Ausrede finden, um uns nicht binden zu müssen? Oder ist eine eintönige Beziehung das Ende der Welt? Man weiß ja außerdem gar nicht, wie das Leben mit einer Person verläuft, die von Beige Flags begleitet wird.

Außerdem: Was genau wäre denn das Mittelding zwischen Fuckboy und Langweiler? Ist man zu unternehmungslustig, wird man schnell mal als übertrieben dargestellt – verbringt man seine Freizeit lieber gemütlich, dann wirkt man gleich unoriginell. Wie man das Blatt auch dreht und wendet: DIE eine perfekte Person gibt es wohl einfach nicht. Da muss man dann eben hin und wieder Gespräche über „langweilige“ Serien oder einen Sonntagsbrunch am Meer in Kauf nehmen …

Wären Beige Flags ein Dealbreaker für euch? Ja! Wenn die Person schon am Anfang langweilig wirkt, wird’s bestimmt nicht besser. Nein, so ist doch jeder Mensch irgendwie …

