Traurige Nachrichten aus Hollywood! „American Horror Story“-Star Leslie Jordan ist tot. Medienberichten zufolge erlitt Jordan am Steuer seines Wagens vermutlich einen medizinischen Notfall, woraufhin das Fahrzeug unkontrolliert in eine Hauswand fuhr.

Die genaue Todesursache ist allerdings noch nicht bekannt.

„American Horror Story“-Star Leslie Jordan stirbt bei Autounfall

Schocknachricht für alle „American Horror Story“-Fans. Der Schauspieler Leslie Jordan ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Sein Sprecher bestätigte am Montag den Tod. Details sind allerdings noch nicht offiziell bestätigt, aber „TMZ“ zufolge erlitt Jordan am Steuer seines Wagens wohl einen medizinischen Notfall, woraufhin der Wagen unkontrolliert in eine Hauswand fuhr. Der Unfall ereignete sich laut dem Bericht am Montagvormittag (Ortszeit) in Hollywood.

Zahlreiche Schauspiel-Kollegen bekundeten ihre Trauer. „Er lebte jeden Tag dafür, Freude in das Leben der Menschen zu bringen. Leslie war so ein Licht für so viele“, schreibt beispielsweise Michelle Pfeiffer auf ihrem Instagram-Kanal.

Auch „The Big Bang Theory“-Star Mayim Bialik hat nur liebe Worte für ihren Schauspiel-Kollegen übrig und würdigt Jordan als echten Südstaaten-Gentleman, der „mitfühlend, klug, frech und urkomisch“ war.

Sein „American Horror Story“-Kollege Dylan McDermott trauert ebenso im Netz um seinen Freund. Jordan sei ein wunderbarer Freund und ein großes Talent gewesen, schreibt er zu einem Video des Komikers. Bei den Dreharbeiten zu „AHS“ hätten sie sich gegenseitig immer zum Lachen gebracht. „Wir haben erst kürzlich am Telefon darüber gesprochen, eine weitere gemeinsame Show als Zwillingsbrüder zu machen. Er war wirklich mein Bruder. Ich liebe dich Leslie. Ich werde dich sehr vermissen…“, steht auf Dylans Insta-Profil geschrieben.

Jordan spielte in zahlreichen Serien

Leslie wurde vor allem als Serienschauspieler bekannt. So war er neben „American Horror Story“ auch in „Desperate Housewives“, „Boston Legal“ oder „Call Me Cat“ zu sehen. Mit seiner Gastrolle in der beliebten Sitcom „Will & Grace“ gewann er 2006 eine Emmy-Trophäe.

In seiner Laufbahn spielte er jedoch auch in einigen Filmen mit, die vornehmlich dem Horror-Genre zugehören. Und auch im Netz war der Darsteller erfolgreich unterwegs. Der Komiker avancierte mit seinen knapp sechs Millionen Followern zum beliebten Instagram-Star, als er während der Corona-Pandemie begann, humorvolle Videos zu posten. Damit wurde er zunehmend auch einem jüngeren Publikum bekannt.