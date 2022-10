Als Skirennläuferin sammelte Anna Veith jahrelang unzählige Medaillen und Titel – sie ist unter anderem Olympiasiegerin im Super-G und holte sich drei Weltmeistertitel. Im Mai 2020 hängte die 33-Jährige ihre Sport-Karriere schließlich an den Nagel. Mittlerweile ist sie, neben der Unterstützung ihres Mannes Manuel im Boutiquehotel „Arx“ in Rohrmoos, auch Mentorin für junge SportlerInnen – und das Werbegesicht unzähliger Kampagnen, wie etwa auch für die italienische Kultlabel Calzedonia.

Wir haben Anna Veith im Rahmen der Herbst/Winter-Kollektions-Präsentation des Calzedonia Cashmere-Labels Falconeri im Arx Hotel zum Interview getroffen und mit ihr über Mode und ihr Leben nach dem Sport gesprochen.

Was war der beste Fashion Advice, den du je bekommen hast?

Anna: „Ein Tipp, den ich vorher gerade bekommen habe: Man darf Cashmere nicht schleudern! Hast du das gewusst?“

missRedakteurin Lisa: „Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich hätte mich überhaupt erst gar nicht getraut, es in die Waschmaschine zu geben.“

Anna: „Doch, das darf man!“ (lacht)

Anna Veith im Inteview mit missRedakteurin Lisa Staltner (© Michael Chuop / www.goodlifecrew.at)

Was muss ein perfekter Pulli für dich haben?

Anna: „Die Passform, und die Farbe muss mir natürlich stehen. Was mir an Cashmere gefällt, ist die Funktionalität, weil wenn ich rausgehe, bin ich warm und geschützt und wenn ich reinkomme, dann atmet das Material und ich schwitze nicht. Und ich fühle mich in jeder Lebenslage wohl damit – sehr kitschig eigentlich (lacht).“

Wenn du dich für den Rest deines Lebens entscheiden müsstest zwischen sportlichem oder elegantem Look – was würdest du wählen?

Anna: „Wenn es wirklich das Leben betrifft, dann wäre es wahrscheinlich sportlich, weil ich doch gerne Sport mache. Aber ich bin happy, dass ich mich nicht entscheiden muss.“

Leben ohne Sport wäre für mich …

Anna: „Nicht lebenswert. Für mich ist Sport ein wichtiger Ausgleich, vor allem im Moment. Es war sehr lange ein großer Teil meines Lebens, wo ich Ziele verfolgen und auch erreichen durfte. Und der Sport hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin – mit allen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe.“

Was macht dir bei deiner Arbeit als Testimonial für Calzedonia am meisten Spaß?

Anna: „Am meisten Spaß macht mir generell die Zusammenarbeit mit dem Team dahinter, wo wir bis dato coole Ergebnisse schaffen konnten und ich mich selbst auch wieder neu kennenlernen durfte, indem ich zum Beispiel auch ein Bademoden-Shooting hatte. Hier musste ich mich ehrlich gesagt schon überwinden, das habe ich ja so vorher noch nie gemacht. Das hat mich persönlich aber wieder ein Stück weitergebracht – einfach auch zu sehen ‚ja, das kann man machen!‘. Mit wertvoller Unterstützung des Teams war das eine Erfahrung, die ich im Nachhinein nicht missen möchte. Wenn dann letztendlich die Verkaufszahlen stimmen und die Fotos gut ausschauen, dann war es für alle ein Erfolg.“

Weil du meintest, das Bademode-Shooting hat dich Überwindung gekostet – was hat dir geholfen, dich dabei dann doch wohlzufühlen vor der Kamera?

Anna: „Dass ich weiß, dass die Marke auf Natürlichkeit setzt und dass die Menschen, die dahinterstehen, das gleiche Ziel haben, wie ich. Darüber hinaus muss ich mich wohlfühlen bei dem, was wir machen. Dass dabei die natürliche Weiblichkeit im Vordergrund steht und keine sexy Posen das Ziel sind, taugt mir. Ich will immer ich selbst bleiben können, das war mir von Anfang an sehr wichtig.“

Du hast ja selbst schon eine große Karriere hingelegt – welchen Tipp würdest du jungen Frauen mitgeben, wenn es darum geht, die eigenen Träume zu verfolgen?

Anna: „Das Wichtigste ist, dass man sich selbst überlegt ‚wie kann ich die Ziele erreichen?‘ und diese dann auch bedingungslos verfolgt. Sich selbst auf diesem Weg treu zu bleiben, nicht ablenken zu lassen und seiner inneren Stimme zu folgen, was gut für einen selbst ist, das ist entscheidend. Hier kann man jedenfalls auch auf sein Bauchgefühl vertrauen, die externen ‚Experten‘ wissen nicht zwangsläufig immer alles besser.“

Die neue Herbst/Winter-Kollektion von Falconeri ist ab sofort erhältlich!