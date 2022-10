Da bleibt mal wieder eine Socke liegen, oder der Abwasch stehen und schon geht’s rund. Kleine Streitereien in einer Beziehung sind völlig normal. Doch es gibt Paare, die streiten sich wirklich ständig. Was dabei eine Rolle spielen könnte: das Sternzeichen. Es gibt nämlich drei Sternzeichen-Paare, die besonders dazu neigen, sich häufig zu fetzen.

Welche das sind, erfahrt ihr jetzt.

Fische und Steinbock

Fische sind eigentlich sehr verständnisvolle und sensible Menschen. Sobald sie allerdings mit einem Steinbock zusammen sind, wird es happig. Denn dieses Tierkreiszeichen hat einen extremen Ordnungsdrang. Struktur ist ihm sehr wichtig und dieses Bedürfnis stellt er oft über alles andere. Etwas, dass für die liebenswürdigen und chaotischen Fische manchmal nur schwer nachzuvollziehen ist. Und genau deshalb krachen die beiden auch oft aneinander.

Skorpion und Krebs

Auch der Skorpion und der Krebs kriegen sich ständig in die Haare. Denn beide können ganz schön stur sein. Sie wollen einfach keine Kompromisse eingehen – oder zumindest nur sehr ungern. Deshalb kann es bei diesem Sternzeichen-Paar schon hin und wieder ziemlich laut werden. So ungern wir es auch sagen: Aber hier steht vielleicht sogar die Frage im Raum, ob die beiden nicht doch zu toxisch füreinander sind.

Schütze und Jungfrau

Feurige Schützen sind für ihre spontane Ader bekannt. Im Grunde tun sie meistens das, auf was sie gerade Lust haben. Jungfrauen hingegen sind eher vorsichtig und bedacht und wollen, dass alles nach Plan läuft. Klar, man könnte behaupten: Gegensätze ziehen sich an. Doch bei diesen zwei Sternzeichen führt es dazu, dass es immer mal wieder richtig kracht zwischen den beiden. Lange Diskussionen und emotionale Aussprachen gehören bei Schütze und Jungfrau also fast zum Alltag.