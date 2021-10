Herbstzeit ist Kuschelzeit: Für einige Sternzeichen gibt es dafür im Oktober neue Partner und aufregende Beziehungen. Auf einige wartet eine neue Liebe.

Diese drei Sternzeichen verlieben sich im Oktober.

Schütze

Für Schützen steht der Oktober ganz im Zeichen der Liebe. Denn in diesem Monat hat das Tierkreiszeichen eine richtige Glückssträhne. Das betrifft zwar nicht nur den Bereich der Liebe, hat aber große Auswirkungen auf ihn. Denn dadurch haben Schützen diesen Monat eine besonders positive und anziehende Ausstrahlung.

Egal ob auf Tinder, in der Bar oder einfach in der Bahn: Single-Schützen haben im Oktober große Chancen, angesprochen zu werden und können den ein oder anderen Flirt genießen. Darunter könnte auch der Traumprinz oder die Traumprinzessin sein. Also Augen offen halten!

Fische

Für Fische wird liebestechnisch vor allem die zweite Monatshälfte spannend. Denn auch wenn in den ersten zwei Wochen noch die grauen Wolken überwiegen, könnten anschließend große Gefühle und die rosarote Brille folgen. Deshalb sollten Fische auf gar keinen Fall die Hoffnung verlieren oder den Kopf hängen lassen. Denn auch wenn das Single-Dasein Anfang des Monats vielleicht stressig und unausweichlich wirkt: Änderung ist in Sicht!

Insbesondere rund um Halloween sollten Fische ganz aufmerksam sein und ihre Kontakte evaluieren, denn unter ihnen könnte sich ein romantisches Abenteuer verbergen.

Zwillinge

Das Tierkreiszeichen ist derzeit im absoluten Flirt-Modus. Zwillinge, sollten im Oktober beim online Daten über ihren Schatten springen. Denn dabei könnten sie nicht nur einige Komplimente und Bestätigung bekommen, sondern auch zahlreiche Dates.

Zwillinge sollten sich diesen Monat einmal fallenlassen und jene Dinge ausprobieren, worüber sie schon lange nachgedacht haben. Seien es außergewöhnliche Dates, gewagte Outfits oder neue Hobbies. Der Oktober bringt für Zwillinge viele Abenteuer und Neuerungen.

Diese können einem zwar auch Angst machen, wer es aber wagt, kann einiges gewinnen. Denn dann könnte sich ein Seelenverwandter herauskristallisiert, mit dem das Tierkreiszeichen eine langanhaltende Beziehung führen kann.