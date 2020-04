In Zeiten von Corona müssen Singles ihr Dating-Verhalten an die Ausgangsbeschränkungen anpassen. Denn mit dem Drink in der Bar oder einem gemeinsamen Filmabend wird das im Moment nichts. Online Dating lautet also die Devise. Zum Glück gibt’s ja die Video-Funktion! Und auch Paare, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben und sich nicht mehr so oft sehen können, wie vorher, weichen auf virtuelle Dates aus.

Damit man aber auch virtuell seinen Spaß hat und das Gegenüber besser kennenlernen kann, haben wir hier fünf witzige Ideen für das Video-Date.

1. Virtuelle Happy Hour

Wer sagt, dass man nicht auch virtuell gemeinsam auf einen Drink gehen kann. Dank Video-Chat-Funktion, die mittlerweile auch auf Dating-Apps wie zum Beispiel Bumble eingeführt wurde, ist das beim Online Dating ja heutzutage kein Problem mehr. Macht euch also eine Zeit für euer Date aus, werft euch in Schale und lernt euch bei einem gemeinsamen Drink besser kennen.

2. Ein TikTok Dance-Battle

Es ist wohl DIE Quarantäne-App schlechthin: TikTok ist spätestens seit der Corona-Krise in aller Munde und scheinbar jeder hat sich zum Ziel gemacht TikTok-famous zu werden. Warum also die gehypte App nicht gemeinsam ausprobieren? Die perfekte Idee fürs Online Dating! Lernt die neuesten TikTok-Tänze und startet eine virtuelles Dance-Battle. Das wird garantiert lustig!

3. Online Dating mit Wohnungsführung

So schnell lädt man das Date eigentlich nicht zu sich nachhause ein. Vor allem nicht dann, wenn es das erste Date ist. Aber in Zeiten von Corona und Video-Dates zu Hause ist das natürlich etwas völlig anderes. Und wenn man schon mal virtuell in den vier Wänden des Dates ist, dann kann man ja auch gleich mal eine Wohnungsführung machen und die Einrichtung des anderen auschecken. So erfährt man oft schon mehr über eine Person, also wenn man nur auf einen Drink geht. Und noch mehr Gesprächsstoff gibt’s obendrein, denn da finden sich bestimmt Gegenstände in den Wohnungen, zu denen man spannende Geschichten erzählen kann.

4. Video-Candle-Light-Dinner

Auch gemeinsam Essen gehen ist beim Video-Date kein Problem! Ihr könnt euch ja auch vorher ausmachen, gemeinsam dasselbe Gericht zu kochen. Oder wer es noch spannender machen will: Jeder bestellt für den anderen und lässt das Essen nachhause liefern. Das klingt doch nach einem aufregenden Abend!

5. Macht einen Spieleabend

Es gibt so viele Spiele, die man gemeinsam über Video-Chat spielen kann. Wie wär’s zum Beispiel mit Wahrheit oder Pflicht? Scharade? Oder einfach ein Persönlichkeits-Quiz? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und helfen obendrein dabei das Date besser kennenzulernen. Jetzt zeigt sich, wer richtig kreativ ist und Humor hat.

Viel Spaß bei euren Dates, liebe missen!