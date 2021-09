So sehr wir dem Sommer bereits jetzt schon nachtrauern, freuen wir uns gleichzeitig auf Veränderungen. Perfekt also, um neue Hairstyles auszuprobieren….ok…besser gesagt alte Hairstyles, denn auch im Herbst steht alles im Zeichen der 2000er. Frauen mit langen Haaren aufgepasst: So schön sind die Trendfrisuren der kommenden Saison.

Vor allem diese drei Looks sind im Herbst 2021 so richtig in:

1.Liquid Hair

Super glatt und super glänzend: Das ist Liquid Hair! Wenn wir was bei der diesjährigen Mailänder Fashion Week gelernt haben, dann, dass langes, glattes und glänzendes Haar wieder voll im Trend ist. Und wir sind obsessed!!!

Aber nicht nur wir lieben den Haartrend. Die Liste der “Liquid-Hair”-Lover in der Promiwelt ist lang! Kim Kardashian, Dua Lipa, Jennifer Lopez – sie alle setzen regelmäßig auf den Look. An sich ist dieser Hairstyle simple nachzumachen. Für die nahezu flüssige Optik müssen die Haare so glänzen, dass sich das Licht in ihnen bricht. Erst dadurch sehen sie feucht oder bestenfalls flüssig aus.

Wie das geht?

Zunächst ist es wichtig, dass du deine Haare mit Anti-Frizz Produkten wäschst.

Vor dem Föhnen kannst du ein Serum oder Öl in die Längen (nicht in die Spitzen!) geben, um sie extra glänzend zu machen.

Nun der wichtigste Part: Das Glätten! Gib dazu erst einen Hitzeschutz auf die Haare. Dann beginne direkt und flach am Ansatz mit dem Glätten und arbeite dich bis in die Spitzen vor.

2. Baby Braids

Du willst die Leichtigkeit des Sommers mit in den Herbst nehmen? Dann solltest du auf diesen verspielten Haartrend setzten. Die Baby Braids sind zurück! Gerade bei Influencern sind die süßen Zöpfe besonders beliebt. Kein Wunder, die süße Frisur versetzt uns 90s-Kids in nostalgische Träume.

Wenige Strähnen unserer Haare werden dabei in kleine Zöpfe geflochten, wie damals als wir in unserer Kindheit den Style in Kombi mit einem Tattoo-Choker perfektioniert haben. Sie umrahmen perfekt unser Gesicht und schmeicheln fast jedem!

Und so geht die Frisur:

Nachdem du deine Haare gewaschen hast, föhne sie gründlich .

Dann gib etwas Trockenshampoo in die einzelnen Strähnen, denn das sorgt für besseren Halt. Für den perfekten Look brauchst du einen Mittelscheitel.

Fixiere das ganze mit einem kleinen Haargummi und schon sitzt die Frisur. Wie viele Baby Braids du ins Haar flechtest, bleibt dir überlassen!

3. Mermaid Waves

Wavy Hair ist nur was für den Sommer? Von wegen! Diesen Herbst stylen wir unsere Haare im Mermaid Look! Der Unterschied zu klassischen Beach Waves? Mermaid Waves zeichnen sich durch kleine Wellen in einer gleichmäßigen, schön definierten S-Form aus – Beach Waves fallen hingegen in großen, losen sowie unordentlichen Wellen über die Schulter und erinnern dabei mehr an den zerzausten Undone-Look. Im Herbst wollen wir aber keinen Look als kämen wir gerade vom Strand, sondern es soll auch elegant sein. Deswegen lieben wir die Mermaid Waves.

Und das Beste? Der Trend-Look für den Herbst 2021 gelingt super einfach und kann in wenigen Steps zu Hause nachgestylt werden.

Und so geht es Schritt für Schritt: