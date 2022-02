Wenn die Promi-Haustiere fast genauso berühmt sind, wie ihre Besitzerinnen und Besitzer, dann muss man wohl irgendwas im Leben richtig gemacht haben. Um auch ja nichts im Leben der flauschigen Tierchen zu verpassen, gibt es glücklicherweise bereits zahlreiche Instagram-Accounts von ihnen.

Hier sind die wohl süßesten Accounts der Star-Haustiere.

Justin Bieber & Hailey Bieber

„Wie viel Geld wollen Sie denn für ein Haustier ausgeben?“ Justin & Hailey Bieber: „JA“. So könnte wohl das Gespräch zwischen dem Promi-Ehepaar und der Person verlaufen sein, die ihnen die beiden Luxus-Katzen Sushi und Tuna vermittelt hat. Allein eine dieser Savnnah-Katzen, die einem kuscheligen Leoparden-Baby ähneln, soll um die 35.000 Dollar kosten. Darum haben sich die Biebers auch gleich zwei zugelegt. Die exotischen Kätzchen leben jetzt jedenfalls mit Yorkshire-Terrier Oscar zusammen und scheinen gaaanz entspannt zu sein.

Kylie Jenner

Norman und Bambi sind zwei Windhunde, die ein ganz besonderes Luxusleben genießen. Immerhin ist ihr Frauchen, Kylie Jenner, um die 700 Millionen Dollar reich. Deshalb chillen sie auch gerne mal im Sonnenschein Kaliforniens und tragen meistens Designer-Kleidung. Bald bekommen die beiden menschlichen Zuwachs, denn Kylie ist gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger.

Ed Sheeran

Man muss kein ausgebildeter Detektiv sein, um zu erkennen, dass diese Katze Ed Sheeran gehört. Und weil der Sänger für seinen typisch britischen Humor bekannt ist, macht er sich auch einen Spaß draus, einen eigenen Instagram-Account für seine mittlerweile zwei Katzen Calippo und Dorito zu führen. Die Insta-Seite scheint sehr gut anzukommen, denn immerhin verfolgen über 280.000 Fans das Leben der Katzen.

Lady Gaga

Lady Gagas Hunde sind so berühmt, dass ein Mann sie vergangenes Jahr sogar kurzzeitig entführt und ihren Hundesitter davor angeschossen hat. Kein Scherz! Mittlerweile geht es sowohl dem Verwundeten als auch den Vierbeinern wieder gut. Gestartet hat die Sängerin die Instagram-Seite mit Miss Asia, ihrer schwarzen Bulldoge. Dann kamen immer mehr Hunde dazu. Aktuell sind es schon vier süße Vierbeiner.

Amanda Seyfried

Auch Schauspielerin Amanda Seyfried liebt ihren Hund Finn so sehr, dass sie ihm ein eigenes Instagram-Profil gewidmet hat. Dort sieht man den flauschigen Vierbeiner, wie er sein Hundeleben so richtig genießt. An Schnappschüssen von Spaziergängen am Strand, eigenen Geburtstagspartys und Ausflügen auf Bauernhöfe mangelt es jedenfalls nicht!

Chiara Ferragni

Dass die italienische Influencerin Chiara Ferragni nicht nur weiß, wie man sich selbst, sondern auch seine Haustiere perfekt in Szene setzt, beweist der Instagram-Account ihres Hundes Matilda. Mit mehr als 400.000 Followern ist die französische Bulldogge eindeutig das beliebteste Promi-Haustier. Immerhin zeigt die Hunde-Dame auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen des Luxuslebens von Ferragni.

Und wenn wir schon bei den Ferragnis sind: Auch die beiden Schwestern von Chiara haben zwei wirklich SEHR Instagram taugliche Hunde.

Da wäre einmal Pablo, der Hund von Valentina Ferragni:

Und Gabriella, die wunderschöne Hündin von Francesca Ferragni: