Das Internet ist definitiv ein verrückter Ort. So verrückt sogar, dass viele User, etwa auf Instagram, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und uns mit wirklich SEHR skurrilen Dingen versorgen. Die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier sind in ein paar der schrägsten Accounts auf Instagram.

1. Katzen und Cash? Die perfekte Kombi!

Wir lieben Katzen und wir sagen sicher nicht nein zu Geld. Warum also nicht beides kombinieren? Das haben sich wohl auch die Macher dieses Instagram-Accounts gedacht…

2. Barbie ist überall…

Schon in der Kindheit gilt die Barbie für viele als treue Begleiterin. Doch wie man sie auch später noch überall hin mitführen kann, zeigt das künstlerische Profil “shavaunna” auf Instagram.

3. Ich sehe überall Gesichter

Mit ein klein wenig Fantasie kann man in so ziemlich jedem Gegenstand ein Gesicht entdecken. Wie lustig das sein kann, zeigt das folgende Profil. Aber Achtung: Hat man es einmal gesehen, kann man es nie wieder nicht sehen!

4. Wie schmeckt Meryl Streep?

Okay jetzt wird’s etwas schräg! Dieser User hat es sich zur Aufgabe gemacht, Meryl Streep in jedem möglichen Essen unterzubringen. Manchmal räkelt sie sich lasziv im Ketchup zwischen knusprigen Pommes Frites. Und manchmal chillt sie einfach nur – passend zur Jahreszeit – auf einem Pumpkin Pie.

5. Wem steht es besser?

Promi- Looks nachstellen kann jeder. Aber nicht jeder kann das so gut wie dieser User hier. Um eine wirklich perfekte Nachbildung zu kreieren, greift er ab und zu auch auf etwas speziellere Hilfsmittel zurück – wie in diesem Fall auf Katzen!

6. Es gibt niemals zu viel Hunde-Content!

Food-Content läuft auf Instagram immer gut. Genauso wie Hunde-Content. Eigentlich logisch, dass beides kombiniert der absolute Renner ist! Denn wer liebt es nicht, plötzlich in ein super süßes Hundesgesicht zu blicken, während man sich mal wieder Bilder von Brownies, Obst und Co. ansieht?!

7. Wenn man sich innerlich wie tot fühlt

Wir haben doch alle diese Tage, an denen wir uns einfach total ausgelaugt fühlen. Wenn wir uns die Bilder dieses Accounts ansehen, dann fühlen wir direkt eine Verbindung. Denn manchmal ist es einfach so, dass wir innerlich wie tot sind. We feel you!

8. Alle Hände nach oben…

Kennt ihr diese Menschen, die wirklich auf JEDEM Foto den gleichen Gesichtsausdruck haben oder die gleiche Pose einnehmen? Das macht auch dieser Account hier. “Mr. Handsup”, wie er sich selbst nennt, will uns wohl ständig motivieren oder zu sportlichen Übungen treiben, indem er sich überall mit den Händen in den Lüften fotografiert.

9. Ein Arsch auf Reisen

Wir sind uns noch etwas unsicher, ob dieser Kandidat hier einfach nur die schöne Landschaft präsentieren will, in der er sich gerade aufhält oder ob er besonders überzeugt von seinem – etwas blassen – Hinterteil ist!?

10. Ballon-Kunst

Manche Menschen haben einfach wirklich viel zu viel Zeit. Doch das können wir zu unserem Vorteil nutzen! Denn der einzige Sinn, den dieser Account hat, ist der, dass sich ein Mann die ehrenvolle Aufgabe in den Kopf gesetzt hat, Luftballone zerplatzen zu lassen.

11. Animations-Goals

Zum Abschluss der wohl verstörendste Account mit tieferem Sinn, den es auf Instagram gibt. Mittels Animationen will Künstler Nick denBoer zeigen, wie seltsam sich die allgemeine Konsumgesellschaft teilweise verhält. Und: Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr…