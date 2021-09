In der Online-Welt gibt es so einige schräge Dinge zu entdecken. Manche davon sind aber sogar sehr entspannend. Nicht umsonst sind gerade Instagram-Accounts voll im Trend, auf denen man Videos sieht, in denen Menschen töpfern, Seifen zerschneiden oder Slimeys zerdrücken.

Klingt verrückt? Dann seht doch einfach selbst!

Oddly Satisfying

Auf Instagram kursiert gerade der Hashtag #oddlysatisfying. Darunter zu finden: unzählige Videos, in denen man anderen dabei zusieht, wie sie Dinge herstellen, zerschneiden oder zerstören. Auch wenn das erstmal seltsam klingt, ist das für viele eine Art, zu entspannen. Denn wenn man nach einem stressigen Arbeitstag in der U-Bahn sitzt und etwas runterkommen möchte, dann eignen sich diese Clips bestens dazu, um zu relaxen.

Dieses Phänomen wurde natürlich sofort zum Trend. Mittlerweile gibt es zahlreiche Instagram-Accounts, auf denen Videos dieser Art zu finden sind. Die besten haben wir für euch gesammelt.

1. Ist es ein Kuchen oder ein Gegenstand?

Der Hashtag #cakeorfake ist in den englischsprachigen Ländern längst zum Trend geworden. Der Hintergrund: Begabte Künstler und Konditoren erstellen nahezu perfekte Nachbildungen von Gegenständen, die dann kurzerhand mit einem Messer zweigeteilt werden. Über die Notwendigkeit dieser Videos lässt sich natürlich streiten. Nichtsdestotrotz haben sie einen wahnsinnig beruhigenden Effekt.

2. Die Kunst der Kalligrafie

Eine schöne Handschrift ist mittlerweile äußert selten, da die wenigsten von uns tatsächlich noch selbst schreiben, sondern alles digital eintippen. Doch die Kunst der Kalligrafie übertrifft wohl alles handschriftliche, was wir bisher gesehen haben. Wer zu faul ist, um diese Fähigkeit zu erlernen, der kann sich einfach befriedigende Videos davon ansehen.

3. Der kinetische Sand

Zugegeben, kinetischer Sand ist nichts Neues unter den Relax-Methoden. Und trotzdem könnten wir uns die Videos davon stundenlang ansehen. Wer mehr will, macht einfach den Ton an. Denn viele Instagram-Accounts geben auch gleich noch den ASMR-Sound dazu.

4. Das entspannende Töpfern

Um die innere Wut zu channeln, sehen sich viele gerne Videos an, in denen etwas zerstört wird. Doch genauso schön und entspannend sind Clips, in denen etwas Neues entsteht. Deshalb kursieren auch unzählige Videos auf Instagram, in denen Menschen Vasen, Krüge, Teller und Tassen töpfern. Ommm!

5. Slimeys sind zurück!

Die guten alten Slimeys haben uns in unserer Jugend schon gute Dienste erwiesen, als wir noch gar nicht wussten, was Stress wirklich bedeutet. Jetzt sind sie zurück und begeistern in allen möglichen Farben und Editionen. Es glitzert, es funkelt und es macht unglaublich viel Spaß, dabei zuzusehen.

6. Faszinierender Farbfluss

Wer mal so richtig entspannen möchte, sollte sich im Schnelldurchlauf ansehen, wie Kunst erschaffen wird. Vor allem, wenn viele verschiedene Farben zum Einsatz kommen und dabei fast schon psychedelische Muster entstehen. You’re welcome!

7. Ästhetische Kuchenkunst

Wir finden nicht nur random Gegenstände aus Kuchen toll, sondern Kuchen wirkt sich vermutlich generell beruhigend auf das menschliche Gemüt aus. Vor allem, wenn die Kuchenkunst mit einer schillernden Flüssigkeit überzogen wird und wir beim Entstehungsprozess zusehen können.

8. Beruhigende Zerstörung

Ein weiteres Phänomen, das aktuell in den sozialen Medien kursiert, sind Formen, die aus einem Slimey-artigen Material bestehen, aber eine harte Außenschicht haben. Das befriedigende an dem Video: Die Person, die das Teil in der Hand hält, drückt die Oberfläche ein, wie eine Schale und verknetet dann den Inhalt. Gibt’s auch in der ASMR-Version!

9. Seifen schneiden

Hier könnten wir uns einfach ein Video nach dem anderen ansehen – es wird einfach nicht langweilig. Es scheint, als sei diese Art von Seife extra dafür gemacht, dass man sie in tausend kleine Teile zerschneidet. Wenn das beim Gemüseschnippeln in der Küche nur auch so easy wäre …

10. Sticken!

Die zahlreichen Lockdowns haben dazu geführt, dass das Sticken seinen zweiten Frühling erlebt. Und wer die Geduld dafür einfach nicht aufbringen kann, kann sich einfach die Videos auf Instagram dazu ansehen.