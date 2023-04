Klar ist: Die richtige Work-Life-Balance sorgt für ein glückliches Mindset und Zufriedenheit. Viele von uns streben wahrlich danach. Zwar gelingt es nicht immer, doch einige sind wahre Meister darin, Privatleben und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Sie haben förmlich ein Talent dafür, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Eine Charaktereigenschaft, die auch mit dem Sternzeichen zusammenhängt.

Diese Tierkreiszeichen haben eine echte beneidenswerte Work-Life-Balance.

Waage

Es ist keine große Überraschung: Waagen sind grundsätzlich besonders ausgeglichen. Und das gilt eben auch für die Work-Life-Balance. Während sie in der Arbeit eine Aufgabe nach der anderen erledigen, gelingt es ihnen, dennoch nicht zu kurz zu kommen. Wie genau sie das anstellen? Sie können sich selbst gut einschätzen und sind keine Illusionisten – (im Gegensatz zum lieben Widder zum Beispiel). Ein großer Vorteil, denn so mutet sich die Waage nicht zu viel zu. Sie weiß einfach ganz genau, was ihr guttut und was nicht.

Stier

Stiere sind sehr ehrgeizig. Sie geben einfach alles im Job und sind echte Workaholics. Aber: das Sternzeichen gönnt sich auch immer wieder eine verdiente Auszeit mit Freunden und Familie. Dadurch bleiben dem Stier auch zähe Frustphasen erspart. Stiere haben sozusagen einfach ein Talent dafür, die Aufgaben richtig zu priorisieren. Zudem sind Stiere echte Pros im Multitasking. Das hilft ihnen nicht nur im Job, sondern eben auch im Privatleben.

Fische

Fische haben ein Mantra: Das Leben ist für sie da, um in vollen Zügen gelebt zu werden! Sie würden niemals leben, um nur zu arbeiten. Dafür ist die Zeit einfach zu kostbar. Für sie muss die Work-Life-Balance daher einfach zu 100 Prozent stimmen. Sie gönnen sich deshalb auch stets ihre Me-Time und nehmen sich die Zeit, Energie außerhalb der Arbeit zu tanken! Das Sternzeichen hat da eindeutig den Dreh raus und mutet sich im Job nicht zu viel zu. Die Ziele der Fische sind daher auch nicht unbedingt groß Karriere zu machen, sie genießen viel lieber die kleinen Freuden des Lebens.