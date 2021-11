Wir würden doch am liebsten alles für unsere Haustiere tun, nicht wahr? Und genau deshalb hat sich der neuseeländische YouTuber Liam Thompson etwas ganz Besonderes für seine altersschwache Katze „Frodo“ ausgedacht.

Denn er baute dem 20-jährigen Tier einen eigenen Treppenlift!

YouTuber baut Treppenlift für altersschwache Katze

Irgendwann kommt leider bei jedem Haustier der Moment, ab dem sie nicht mehr ganz so agil sind, wie sie mal waren. Doch besonders diese Zeit sollten wir unseren Vierbeinern so schön wie möglich machen! Das sieht auch der bekannte YouTuber Liam Thompson so. Denn der Neuseeländer hat für seine Katze „Frodo“ einen eigenen Treppenlift gebaut, damit das Tier trotz Altersschwäche und Gehbehinderung noch genüsslich in den Garten spazieren kann.

„Frodo“ ist mittlerweile nämlich schon 20 Jahre alt. Und wie bei so ziemlich allen Tieren (und auch Menschen), spielen die Gelenke im Alter eben einfach nicht mehr so mit. Doch die Katze liebt es, in ihrem Zuhause in Neuseeland im Garten direkt am Pool zu liegen. Nur leider muss das Tier dafür erst ein paar Treppenstufen meistern, die zunehmend zu einer Herausforderung werden. Liam Thompson, der Besitzer der Senior-Katze, hat jetzt einen eigenen Lift für das Tier gebaut, damit es ohne Beschwerden die Stufen meistern kann.

Treppenbau geht auf YouTube viral

Damit auch andere Besitzer von Senior-Tieren, deren Beweglichkeit langsam nachlässt, von dem Lift profitieren, teilt Liam die Bauanleitung auf YouTube. Und die kommt sehr gut an, denn binnen weniger Tage hat das Video fast zwei Millionen Aufrufe. Darin zu sehen ist der Internet-Star, der seinen Baufortschritt samt kleinen Rückschlägen teilt und seinem Tier nach vier Tagen das Endergebnis präsentiert.

„Bist du bereit, deinen neuen Fahrstuhl nach unten zu benutzen, ohne auch nur einen Muskel zu bewegen? Ich hoffe es, denn der Bau davon hat mich vier Tage Zeit gekostet“, erzählt Liam in dem Clip. Die Reaktion seines Tieres war typisch für Katzen: „Frodo“ zeigte sich eher weniger begeistert, ließ sich die Spritztour in den Garten aber gefallen.

Doch seine eigens kreierte Konstruktion, scheint wirklich gut zu funktionieren. Der blaue Treppenlift funktioniert nämlich mit einem Seilzug, der mittels Knopfdruck aktiviert werden kann.

Liam brachte Hund „Minecraft“ bei

Liam scheint ein großer Tierliebhaber zu sein. Denn bekannt wurde der YouTuber, als er 2019 ein Video hochlädt, in dem er seinem Labradoodle „Max“ das beliebte Computerspiel „Minecraft“ beigebracht hat. Samt echter Tastatur! Mittlerweile zählt das Video schon mehr als 22 Millionen Aufrufe.

Und so sieht das Ganze aus: